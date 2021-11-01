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Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın eserleri sergilendi - Son Dakika

Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın eserleri sergilendi

01.11.2021 17:22

Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın eserleri sergilendiİSTANBUL Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla düzenlenen Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda dereceye giren eserler sergilendi.

Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın eserleri sergilendi

İSTANBUL Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla düzenlenen Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda dereceye giren eserler sergilendi. Ödül alan 5 kişiye 15'er bin lira verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nda dereceye giren eserler, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sergilendi. Serginin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmalarından ardından ödül takdimine geçildi. Yunus Emre'nin "Bir ben vardır bende, benden içeri" sözü çerçevesinde düzenlenen yarışmada ödül alan 5 kişiye 15'er bin lira ve mansiyon onurlandırma kazanan 5 kişiye de 7 bin 500'er lira Bakan Ersoy tarafından yarışmacılara takdim edildi.

"Genç sanatçılar için önemli bir teşvik ve temsil imkanı oldu"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " '7. Genç Güncel Sanat Proje Yarışması" güncel sanattaki en yeni gelişmeleri yansıtacak ve gençlerimizin gayretlerini destekleyecek bir Bakanlık girişimidir. İlk günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılanan yarışmamız, genç sanatçılar için önemli bir teşvik ve temsil imkanı olmuş, bu alanda emek ve faaliyet gösteren gençlerimizin sanat ajandasındaki yerini almıştır" dedi.

"Eserlerin niteliği bizi heyecanlandırdı"

Eserlerin büyük mutluluk verdiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Bu sene, Yunus Emre'nin vefatının 700'inci yıl dönümünün UNESCO tarafından da 2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınması vesilesiyle yarışmanın kavramsal çerçevesi Yunus Emre'nin "Bir ben vardır bende, benden içeri" sözü olarak belirlendi. Hızla değişen ve gelişen teknolojik gelişmeleri göz ardı etmeden yerel değerlerimizi her platformda yaşatmaya, korumaya ve geliştirmeye çalışmak, evrensele ulaşmak yolunda en büyük amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu açıdan yarışmaya katılan eserlerin hem mahiyeti hem de niteliği bizi heyecanlandırmakla birlikte büyük bir mutluluk vesilesi oldu" şeklinde konuştu.

"Gençlerin sanatsal üretimlerini teşvik edecek çalışmalara desteğimiz artacak"

Gençlerin sanatsal üretimlerini teşvik edecek çalışmalara desteklerinin daha da arttıracaklarını ifade eden Bakan Ersoy, "Bu yıl, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 7. Genç Güncel Sanat Proje Yarışması'na 195 genç sanatçı katılmış, 5 eser Başarı Ödülü'ne, 5 eser Mansiyon'a, 40 eser ise Sergilemeye layık görülmüştür. Bakanlık olarak her alanda olduğu gibi gençlerin sanatsal üretimlerini teşvik edecek çalışmalara desteğimizi daha da arttıracağız. 7. Genç Güncel Sanat Proje Yarışması'na, pandemi koşulları nedeniyle akademi atölyeleri kapalı olmasına karşın emek ve özveriyle tamamladıkları eserler ile başvuru yapan tüm katılımcılara eserlerini bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyor, sergilenmeye ve ödüle layık bulunan genç sanatçılarımızı da tekrar tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Ödül alan sanatçılarımızı tebrik ediyorum"

Anlamlı bir projeye şahitlik ettiğini söyleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün; Bu anlamlı projenin; Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi'ne şahitlik ediyoruz. Bu yıl; Bizim Yunus'un, vefatının 700'üncü yıl dönümü. UNESCO da "2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri" programına Cennet mekan Yunus Emre'yi aldı. Bir etkinlik; birden fazla hayrı ve güzelliği nasıl barındırır?" diye soran olursa; Yenilenen AKM'den başlayıp, Beyoğlu Kültür Yolu Projesiyle devam edip, Sözümü, "Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisiyle" tamamlayacağım. Yarışmaya katılan, ödül alan sanatçılarımızı tebrik ediyorum. İstanbul'umuzun kültür ve sanat yaşamına büyük desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a sizlerin huzurunda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın Haydar Ali Yıldız'a; Projenin hayata geçmesinde emeği olanlara, İstanbul'umuz için emek ve katkı sunan tüm paydaşlara, canı gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sanatçılarımızın özel sanatçılar olduğunu düşünüyorum"

Sanatçıların özel sanatçılar olduğunu söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün güncel proje yarışması sergisindeyiz. Beyoğlu kültür yolu aslında bu yürüyüşte bize öğretiyor, terbiye ediyor, geleceğe dair umut aşılıyor ve geçmişi hatırlamamıza vesile oluyor. Bu bakımdan Beyoğlu kültür yolu konusunda bakanımızın gayretleri bu yolun İstanbul'a Beyoğlu'na kazandırdıklarının farkındayız. Özellikle dijital sanatlar ve güncel sanatlar burada bir paradigma değişikliğini işaret eden sanat alanları kültür yolunda hepsi var. Klasik sanatla Türk- İslam sanatları modern sanatlar dijital sanat ve güncel sanat olmak üzere tabi güncel sanat az önce tecrübe ettiğimize göre birimler arası disiplini de içeriyor. Sanatçılarımızın özel sanatçılar olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. 15 gün boyunca hep birlikte sanatın her anına doyacağımıza inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümünde düzenlenen bu yılki yarışmada başvurusu kabul edilen 40 eserden oluşan sergi 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın eserleri sergilendi
Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın eserleri sergilendi
Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın eserleri sergilendi
Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın eserleri sergilendi

Yunus Emre, İstanbul, Beyoğlu, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın eserleri sergilendi - Son Dakika


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