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İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor - Son Dakika

İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor

19.10.2021 20:32

İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor 81 ilin muhtarlarının envanterleri Kastamonu'da sergilenecek 1832 yılında muhtarlık teşkilatının ilk kez kurulduğu Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 2 asırdır muhtarların kullandığı eşyalar ve çeşitli envanterler kurulan...

İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor

81 ilin muhtarlarının envanterleri Kastamonu'da sergilenecek

KASTAMONU - 1832 yılında muhtarlık teşkilatının ilk kez kurulduğu Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 2 asırdır muhtarların kullandığı eşyalar ve çeşitli envanterler kurulan müzede sergileniyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Mahmut tarafından 1829 yılında 'muhtarlık müessesi' kuruldu. Bunun ardından 1832 yılında Türkiye'de ilk kez muhtarlık teşkilatı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kuruldu. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği de ilk muhtarlık teşkilatının kurulduğu Taşköprü'de, muhtarların 2 asırdır kullandığı eşyaları müzede topladı. 3 yıl önce kurulan "Muhtarlar Müzesi", Türkiye de tek olma özelliğini taşıyor. 3 yıldır ziyarete açık olan Muhtarlar Müzesi'nde, mühürlerden fermanlara kadar 300 parçadan fazla envanter bulunuyor. Muhtarlar Müzesi'nde muhtarların kullandığı festen kaskete, mühürden daktiloya, muhtar tüfeğinden tabancasına kadar çok sayıda eşya yer alıyor. Ayrıca müzede muhtarlıkla ilgili fermanlar, belgeler, 70 yıllık muhtar kitapları ve mahalle fermanları da yer alıyor.

81 ilin muhtarlarının envanterleri Kastamonu'da sergilenecek

Muhtarlar Müzesi hakkında bilgiler veren Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, "Türkiye'mizin güzide şehri Kastamonu'da çok şey ilk olduğu üzere muhtarlıkta ilklerin şehri oluyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1820'li yıllarda 2. Mahmut tarafından kurulan İstanbul Üsküdar Galata, ardından Taşköprü ilçemizde devam eden ve 1832 yılında Türkiye geneline yayılan muhtarlık müessesinin kurulduğu ilk olması sebebiyle bizler de Kastamonu'ya Muhtarlar Müzesini kazandırma çabasında bulunduk. İnşallah İçişleri Bakanlığımızdan alacağımızla destekle 81 İlde proje hazırlayarak Muhtarların envanterlerini Kastamonu ilimizde genişletilmiş bir müze sağlamak suretiyle burada sergileyeceğiz. Tabii bizler onurluyuz ve gururluyuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere böyle bir günü hediye ettiği için teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beye bizlerin her türlü talebinde eksikliklerimizin giderilmesi noktasında verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Muhtarlarımıza ait belgeler, daktilolar, gazeteler gibi envanterler bulunuyor"

Kastamonu'da ilk ve tek olan Muhtarlar Müzesinin 3 yıldır ziyarete açık olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, "Kastamonu'ya daha geniş kulvarda bağımsız bir müze umuyoruz, hayal ediyoruz ve gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz. Burada Osmanlı İmparatorluğu döneminden devlet arşivlerinden çıkartılan Muhtarlığın ilk Kastamonu'da kurulduğunu belgeleyen yazılarımız bulunuyor. 1833 yılındaki gazeteler bulunuyor. Dokümanlarımız çok fazla. Muhtarlarımızın kullanabildiği daktilo gibi aletler var. Eski yaşantıları, eski dönemleri bu müzede yaşatmak ve burayı ayakta tutmak, tarihimizi ve geçmişimizi 21. yüzyıla taşıma noktasında bir çalışma sergiledik. Ben bütün dernek başkanlarıma, bütün muhtarlarıma muhtarlıkla ilgili bilgi, belge, envanter ellerinde ne var ise illerinden Kastamonu Muhtarlar Derneğimize göndermeleri ve bu doğrultuda bizlerde bu gelen bilgi ve belgeleri bizlere gönderen muhtarımız ya da vatandaşlarımızın isimleriyle burada yaşatma noktasında gayret sarf etmek istiyoruz" diye konuştu.

İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor
İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor
İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor
İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor

Osmanlı Devleti, Muhtarlık, Kastamonu, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor - Son Dakika
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