"İki Şafak Arasında", 9. Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu - Son Dakika

Selman Nacar'ın yönettiği, 9. Boğaziçi Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Yarışması" kapsamında yarışan "İki Şafak Arasında", Atlas 1948 Sineması'nda festival izleyicisiyle buluştu.

Film ekibinden yönetmen Selman Nacar, oyunculardan Mücahit Koçak ve Nezaket Erden, yapımcılar Burak Çevik ve Diloy Gülün, gösterim sonrası düzenlenen söyleşiye katıldı.

Sinema yazarı Murat Tırpan'ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Selman Nacar, ahlak, vicdan ve hukuk gibi konuları sinematik bulduğunu belirtti.

Nacar, az sayıda insanın az sayıda mekanda geçen bir hikayesini anlatmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Ben hukuk fakültesi okudum ve teorik olarak ahlaki meseleleri konfor alanlarında çok rahat konuşulduğunu fark ettim. Ama bu olaylar insanların başına geldiğinde ahlaki kararların o kadar basit verilmediğini anladım." ifadelerini kullandı.

Yapımcı Burak Çevik de filmi Uşak'ta çektiklerini ifade ederek, "Uşak'ta en son çekilen film 1955'te çekilmiş galiba Selam'ın memleketiydi biz de orada çektik." dedi.

Yapım sürecinin biraz uzadığından bahseden Çevik, çekimlerin 1 ayda tamamlandığını fakat pandemiden ötürü post prodüksiyon sürecinin uzadığını söyledi.

Diloy Gülün ise çok uluslu bir film yapmış olmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getirerek, "Güzel bir ekip olduk ve güzel bir iş çıktı diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal Ev Sahipliği'nde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "9. Boğaziçi Film Festivali", sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlamaya devam ediyor.

Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler, "www.bogazicifilmfestivali.com" internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.