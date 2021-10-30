İzmir depreminde hayatını kaybeden Umut'un "Cumhuriyet" resmi afiş oldu - Son Dakika

İzmir'deki depremde enkaz altından kurtarılmasına rağmen hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek'in depremden 2 gün önce çizdiği "Cumhuriyet" resmi, afiş haline getirilerek Bornova'daki buz sporları salonunda sergilenmeye başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim 2020'deki depremde Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in aynı felakette hayatını kaybeden 7 yaşındaki abisi Umut'un anısını yaşatmak üzere girişim başlatıldı.

Umut'un depremden 2 gün önce yaptığı ve okula götürmek istediği "Cumhuriyet" konulu resim, afiş haline getirilerek Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları binasına asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umut'un babası Oğuz Perinçek, depremden 2 gün önce Urla'daki köy evlerine gidip 4 gün orada kalmayı düşündüklerini ancak Umut'un Cumhuriyet Bayramı için resim yapmak istediğini ve o resmi 29 Ekim'de okula götürmek istediğini söylemesi üzerine planı ertelediklerini belirtti.

Oğluna salgın şartlarında bayramların eskisi gibi kutlanamadığını söylediklerini ancak ısrar edince onu kıramadıklarını ifade eden Perinçek, şunları kaydetti:

"Yoksa biz 30 Ekim'de evde olmayacak ve bu felaketi yaşamayacaktık. Umut doğaya çok düşkündü. Böcek koleksiyonu vardı ve meraklı bir çocuktu. Resim yapmayı da çok severdi. Onun Cumhuriyet Bayramı'na katılma ve çizdiği resmi öğretmenine ulaştırma isteği bizi o gün İzmir'de tuttu. Bu yüzden Umut'un çizdiği bu resim çok anlamlı."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Umut'un çizdiği resmin sadece bir binada değil Cumhuriyet umudunu taşıyan tüm kalplerde yerini aldığını ifade etti.

Kaybedilenler anısına bisiklet turu düzenleniyor

Öte yandan Umut Perinçek anısına ailesi tarafından kurulan Umut Perinçek Vakfı organizasyonuyla bugün depremde kaybedilen 117 can anısına bisiklet turu düzenlendi.

"Umut'a Sürüyoruz" isimli tura katılacak ilk 117 bisikletli için hazırlanan tişörtlerde de Umut Perinçek'in "Cumhuriyet" isimli resmine yer verildi.

Turun Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndan başlayarak Doğanlar Apartmanı önünde sona ermesi planlanıyor.

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazdan anne Seher, ikiz kızları Elzem ve Ezel ve 3 yaşındaki Elif kurtarılmış, Umut Perinçek ise hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.