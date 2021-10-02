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İzzet Keribar'ın 'Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı' sergisi açıldı - Son Dakika

İzzet Keribar'ın 'Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı' sergisi açıldı

02.10.2021 16:14

İzzet Keribar'ın 'Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı' sergisi açıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yoğun şekilde kültür sanat etkinliklerini hayata geçiriyoruz" Usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın objektifinden 'Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini...

İzzet Keribar'ın 'Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı' sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yoğun şekilde kültür sanat etkinliklerini hayata geçiriyoruz"

İSTANBUL - Usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın objektifinden 'Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı' konulu sergi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. Sergi açılışında konuşan Bakan Ersoy, "29 Ekim itibariyle İstanbul'dan başlamak üzere çok yoğun bir şekilde kültür sanat etkinliklerini hayata geçirmeye başlıyoruz" dedi.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın objektifinden büyük usta Mimar Sinan'ın eserleri ve eserlerindeki çinilerin görsellerinden oluşan sergi açıldı. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sultan Ahmet Camii, Mihrimah Sultan Camii, Topkapı Sarayı gibi birçok eserin fotoğrafının yer aldığı sergide toplam 37 fotoğraf sergileniyor. Sergide, Keribar, fotoğraf severler için iki adet atölye çalışması gerçekleştirecek ve mimari fotoğraf çekim teknikleri hakkında katılımcılara bilgi aktaracak. Öte yandan sergi, 20 Ekim'e kadar açık kalacak.

"Fotoğraf sanatçılarında çok büyük emeği var"

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İzzet Keribar hocam, bizim fotoğraf konusunda yetiştirdiğimiz en önemli sanatçılardan biri. Güzel olan sanatını, yeni nesillerin yetiştirilmesi açısından paylaşıyor olması. Bu bizi daha çok mutlu ediyor. Kendisinden sonra gelecek olan fotoğraf sanatçılarında çok büyük emeği var. Bugün, 16'ncı yüzyıl Osmanlı mimarisi ve çiniler konulu, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile beraber hazırlanmış bir sergiyi gezdik. İzzet hoca fotoğraf sanatçısı olmasından öte, kültür ve sanat fotoğrafları konusunda uzman. Kültür sanat değerlerinin nasıl fotoğraflanacağı hakkındaki bilgisi, o fotoğrafı çok daha değerli yapıyor, fotoğrafa bakış açışını çok daha değerli hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

"Sergiyi gezdikten sonra farkındalığınız oluyor"

Sözlerinin devamında Bakan Ersoy, "Bir turist gözüyle İstanbul'u geziyor olsam, bu sergiden haberim olsa, camileri gezmeden önce bu sergiyi gezerim. Özellikle İstanbul'daki camilerin farkındalık oluşturan köşelerini hocamız keşfetmiş en iyi şekilde. Onun bakış açısıyla o eserlere bir daha bakmak isterim. Sergiyi gezmeden önceki farkındalığınız ile gezdikten sonraki farkındalığınız çok daha farklı oluyor. Hem kültür ve sanat hem de eserlerimizin gelecek nesillere aktarılması açısından, yeni nesillerin yetiştirilmesi açısından çok değerli bir insansınız" diye konuştu.

"Yüzlerce etkinliği Türk halkının hizmetine sunacağız"

Bakan Ersoy, "En çok etkilenen kültür ve sanat etkinlik alanlarımız oldu. Normalleşme süreci dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başladı. Aşılama noktasında çok iyi yerlere geldik. 29 Ekim itibariyle İstanbul'dan başlamak üzere çok yoğun bir şekilde kültür sanat etkinliklerini hayata geçirmeye başlıyoruz bakanlık olarak. 15 Ekim'de lansmanını yapmaya başlayacağız. Yüzlerce etkinliği, İstanbul'da başlamak üzere, Türk halkının hizmetine sunacağız" dedi.

"Türkiye'yi çok seven, İstanbul'un çocuğuyum"

Sergide fotoğrafları yer alan sanatçı İzzet Keribar ise, "Ne olsun diye sorduklarında, Osmanlı mimarisi olsun dedim. 16'ncı yüzyıl, Mimar Sinan dönemi olsun dedim. Kabul edildi, fotoğraflar basıldı ama iki sene beklemek zorunda kaldık. Böyle bir serginin hazırlanması zaman alıyor. Burada emeği geçen çok kişi var. Bütün detaylarını defalarca konuştuk ve sanıyorum sonunda güzel bir sonuca vardık. Ben, Türkiye'yi çok seven, İstanbul'un çocuğuyum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da söylemiştim, sen ne fotoğrafı çekersin dediklerinde, her şeyi çekiyorum, her fotoğraf güzel ama ben Türkiye fotoğrafı çekiyorum. Benim amacım Türkiye'nin en iyi yerlerini tanıtıcı fotoğraflar çekmek. Umarım bunu daha uzun yıllar yapmaya devam ederim" şeklinde konuştu.

"Sergiyi görmekten çok büyük bir haz aldım"

Sergiyi gezen Hikmet Barutçugil, "İzzet hocamız çok takdirle karşıladığımız, muhterem zattır. 80'li, 70'li yıllarda Güzel Sanatlar Akademisi'nde talebeyken bizim fotoğraf dersimiz yoktu ama benim bir fotoğraf merakım vardı, karanlık odam vardı. O zamanlar rica ederek fotoğraf derslerine girmiştim. İzzet hocadan örnek verilirdi. O zamandan beri hayranıyız. Bu sergiyi görmekten de çok büyük bir haz aldım" diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, İzzet Keribar, İstanbul, Osmanlı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İzzet Keribar'ın 'Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı' sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzzet Keribar'ın 'Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı' sergisi açıldı - Son Dakika
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