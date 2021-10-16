Konya'da Kitap Günleri heyecanı başladı - Son Dakika

Konya'da Kitap Günleri heyecanı başladı

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri'nin açılışı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kitap Günleri'ni Anadolu'nun en büyük kültür merkezinde yaptıklarını belirterek, "Biz sadece Kitap Günleri düzenlemiyoruz adeta bir kültür şöleni hazırladık. Konya'da Anadolu'nun en büyük kitap etkinliğini yapıyoruz. 24 Ekim'e kadar bir kültür festivali yaşanacak. Tüm Türkiye'yi kitapseverlerin bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi. Açılışa katılan Milli Eğitim Eski Bakanı Nabi Avcı, "Beş üniversitesi olan bir şehre çok yakıştı bu organizasyon. İnşallah daha da büyüyerek devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Konya Kitap Günleri'nin açılışı yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri'ni Anadolu'nun en büyük kültür merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi'nde yaptıklarını ifade etti. Merkezin, 30 bin metrekare alanı, 18 farklı salonuyla Kitap Günleri'ne de ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Altay, "Biz sadece Kitap Günleri düzenlemiyoruz adeta bir kültür şöleni hazırladık" dedi.

"24 Ekim'e kadar bir kültür festivali yaşanacak"

1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450'den fazla yazar ve 500 etkinliğin kitapseverlerle buluşacağını dile getiren Başkan Altay, "Kitap Günlerimizde hem kampanyalarla yayınevlerinin sunduğu imkanlardan yararlanabilirsiniz hem yazarlarımıza kitaplarınızı imzalatabilirsiniz hem de söyleşilere, şiir dinletilerine, konserlere, tiyatro gösterilerine katılabilirsiniz. Çocuklarımız için kukla gösterileriyle birlikte 24 Ekim'e kadar burada bir kültür festivali yaşanacak. Konya'da Anadolu'nun en büyük kitap etkinliğini hazırladık. Tüm Türkiye'yi bu mutluluğa ortak olmaya ve kitapseverlerin bu coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Beş üniversitesi olan bir şehre çok yakıştı bu organizasyon"

Konya Kitap Günleri'nin açılışına Milli Eğitim Eski Bakanı Nabi Avcı da katıldı. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın ardından bir konuşma gerçekleştiren Avcı, Başkan Altay'a bu ve bundan önceki kültür faaliyetlerinin organizasyonundaki gayretleri için, ayrıca böyle güzel bir kültür merkezini Konya'ya ve Türkiye'ye kazandırdığı için teşekkür etti. Avcı, "Bu Kitap Günleri de Konya'ya çok yakışıyor. Hz. Pir'in pergel metaforunu hatırlarsanız. Şimdi gençlerimiz bir ayaklarını sapasağlam yola basarken burada 250'yi aşkın yayınevinin sunduğu dünya kültürüne ait farklı kültürlere ait pek çok eserle tanışmış olacaklar. Beş üniversitesi olan bir şehre çok yakıştı bu organizasyon. İnşallah daha da büyüyerek devam edecek. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci Nedim Şener ve Tarihçi Erhan Afyoncu'nun katıldığı panel gerçekleştirildi.

Konya Kitap Günleri 24 Ekim'e kadar açık kalacak

1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevinin yer aldığı Konya Kitap Günleri'nde 450 yazar okurlarıyla buluşacak. Ayrıca çok sayıda atölye çalışması, söyleşi ve imza günü düzenlenecek. Konya Kitap Günleri, 24 Ekim'e kadar 10.00 - 21.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.