Pandeminin stresini festivalde attılar - Son Dakika

Pandeminin stresini festivalde attılar

'5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali' son gününde binlerce vatandaşı ağırladı

ADANA - Adana'da 5'incisi düzenlenen Uluslararası Lezzet Festivali'nde vatandaşlar, 1 buçuk yıldır süren pandeminin stresini attı.

Bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla gerçekleşen '5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali' Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta gerçekleştirildi. Bugün akşam 00.00'da sona erecek festivalde yüzlerce işletme, kurduğu stantlarla festival alanında vatandaşlara hizmet veriyor.

Dün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan festival, son gününde de binlerce kişiyi ağırlıyor. Vatandaşlar, 1 buçuk yıldır süren pandeminin stresini de festivalde atıyor.

Türkiye'nin ilk atıksız festivali olarak da tarihe geçen festivalde ortaya çıkan atıklar yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderiliyor.

"Adana festivaller şehri"

Adana Valisi Süleyman Elban, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların pandemi stresini festivalde attığını belirterek, "Festivalimizin bugün üçüncü günü. Katılım çok yoğun. İnsanlar 1 buçuk yıllık pandemi döneminden sonra kapalı mekanlarda, evlerinde bunalmış durumdalar. Dolayısıyla bu festival hem Adanalı hemşerilerimize hem de diğer illerden gelen vatandaşlarımıza ilaç gibi geldi. Alanda insanlar çok mutlu, keyifliler. Adana festivaller şehri. Adana insanının festival konusunda ciddi bir kültürel altyapısı var. Hiç kimsenin festival boyunca burnu kanamaz, herkes zevk alır. İster lezzet festivali, ister diğer festivallerden sonra Adana'daki lezzetleri vatandaşlar damaklarında hissederek ayrılır" diye konuştu.

"Lezzetin başkenti Adana"

Sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca ise festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi. Karaca, "Lezzetin başkenti Adana. İnfluencer arkadaşlarımız geldi. Onların sayesinde daha fazla insan tanıyacak. Her yıl da Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi katlayarak festivali ilerletiyorlar. Çevre illerdeki herkes de Adana'ya geliyor. Adana'nın ve lezzetlerinin tanıtımı için çok güzel bir organizasyon" dedi.

"Bölgesel şişmanlıklar, bir takım pişmanlıklar söz konusu"

Herkesin festival boyunca kilo aldığını söyleyen Selim Ağaçdalı, "Festivali ben bol kalorili buldum. Herkes kilo aldı. Tatlı, güzel kilolar aldık. Bütün lezzetlerimizin bir arada olduğu bir festival. Kentin en büyük parkında bütün lezzetleri bir araya getirmişler ve herkes yemek yiyor. Bölgesel şişmanlıklar, bir takım pişmanlıklar söz konusu. Böyle festivaller insanları birbirine kucaklaştırır. İnsanların yüzleri gülüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Adana'ya festival için gelen turistlerde Adana kebabını çok beğendiklerini söyledi.