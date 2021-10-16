Perge kazısının 75'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Perge kazısının 75'inci yıl dönümü kutlandı

Kazı Baykanı Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe: "Perge Cumhuriyetin devam eden en uzun soluklu kazısı"

ANTALYA - Perge Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 75'inci yılı düzenlenen törenle kutlandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe, Perge'nin, 15 Ekim 1946'da Ordinaryüs Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından ilk kazı çadırının kurularak, uzun soluklu kazıların miladı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

organizasyona Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, Perge Kazı Başkanı Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve davetliler katıldı.

Perge kazı çalışmalarının Cumhuriyetin devam eden en uzun soluklu kazısı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe, "Perge için konuşulacak çok şey var. Eğer Türkiye günümüzde klasik arkeolojiyle dünya ile yarışacak bir düzeyde ve kalitedeyse bunda Perge çalışmalarının bir öncü olduğunu düşünüyorum. Perge Cumhuriyetimizin devam eden en uzun soluklu ilk klasik arkeoloji kazısı, İstanbul Üniversitesinin ve Üniversitemin devam eden en eski kazısı Mansel, İnan, Abasoğlu gibi klasik arkeoloji biliminin duayenlerinin yürüttüğü ve kendi alanında öne çıkan pek çok uzmanın büyüdüğü bir kazı. Perge iyi korunmuş, iyi çalışılmış hala pek çok bilimsel sorunu bünyesinde barındıran bir antik kent. Her açıdan sürprizlerle dolu. ve modern kentin ortasında zamanın durduğu bakir bir kent" dedi.

Uzun yıllara yayılan bilimsel kazıların bu özellikleriyle insanlık tarihine başka katkılarda sunduğunu belirten Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe, "Perge kendi tarihçesi olan bir ekole sahip nadir örneklerdendir. Geçmişten gelen mirasımızı öğrencilerimize aktararak ilerlemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tören, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının Venüs'ün Kadınları müzik dinletisiyle sona erdi.