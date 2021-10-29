Samandağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

Samandağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi

HATAY - Hatay'ın Samandağ İlçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.

Türk bayrakları, meşaleler ve müzik eşliğinde yürüdüler. Program daha sonra eşliğindeki yürüyüşe Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, belirlenen güzergah üzerinden tekrar aynı alana dönülmesiyle son buldu.