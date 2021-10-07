Üye Girişi
Simge camileri deriye resmeden müezzin, yurt dışında sergi açmak istiyor - Son Dakika

Simge camileri deriye resmeden müezzin, yurt dışında sergi açmak istiyor

07.10.2021 10:58
Simge camileri deriye resmeden müezzin, yurt dışında sergi açmak istiyor

İslam mimarisinin simge eserlerinden 50 camiyi deri üzerine çizen müezzin Naci Barışan'ın hedefi, önce Türkiye'de ardından ABD ve Avusturalya'da resim sergisi açmak.

İslam mimarisinin simge eserlerinden 50 camiyi deri üzerine çizen müezzin Naci Barışan'ın hedefi, önce Türkiye'de ardından ABD ve Avusturalya'da resim sergisi açmak.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Barışan, ortaokul yıllarından itibaren hat, tezhip, ebru ve minyatür sanatına ilgi duydu.

İmam hatip lisesinden mezun olan Barışan, resim sanatına ilgisi dolayısıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi. Mamak Şehitlik Camisi'nde müezzinlik görevini yürüten Barışan, boş zamanlarında ise atölyeye çevirdiği evinde resim çiziyor.

Müezzin Barışan, AA muhabirine, 2012'de gittiği Avusturalya'da yaklaşık 6-7 yıl kaldığını, orada farklı kültürlere sahip insanlarla tanışmasının resim yeteneğine katkı yaptığını söyledi.

Avusturalya'da Aborjin sanatını yakından tanıma fırsatı bulduğunu ve bundan çok etkilendiğini belirten Barışan, çeşitli galerilerde düzenlenen resim sergilerine katılarak sanatçılarla tanıştığını ifade etti.

Avusturalya'da bulunduğu süre içerisinde İslam dünyasındaki camilere ilgi duyduğunu ve camileri resimle buluşturmak fikrine kapıldığını bildiren Barışan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Delhi'deki Kuvvet-ül Camisi'ni gördüğüm zaman 'Böyle bir cami var ve ben yeni öğreniyorum' diye hayıflandım. Pakistan'daki Vezirhan Camisi'ndeki süslemeleri görünce 'Neden daha önce öğrenemedim' diye hayıflandım. Bunlar hep beni keşfetmeye, araştırmaya itti. Bu anlamda bir resim sergisi açmanın doğru olacağını düşündüm. Bu resim sergisinde de deri üzerinde çalışmayı tercih ettim. Ben ebru ve el yapımı kağıtlar üzerinde de çalıştım ancak deri üzerinde özel bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Deri kadim bir geleneğin mirasıdır, Kur'an'ı Kerim'in yazılması, birçok İslami eserin deri üzerine yazılması gibi."

"Resimlerin sergilenmesi büyük bir külfet, sponsor arayışım var"

İslam kültür ve medeniyetinde iz bırakmış camilerden oluşan 50 eserlik sergi açmayı istediğini dile getiren Barışan, "Mesela Irak'taki Samarra Camisi, Kurtuba'daki El-Cafer Camisi, Afganistan'daki Herat Camisi ve Pakistan'daki Vezirhan Camisi'ni araştırarak, resimsel ve sanatsal düzlemde estetize ederek bir resim sergisi düzenlemek istiyorum. Önce Ankara Beştepe'de daha sonra da Amerika'daki Diyanet Kültür Merkezi ve Avusturalya'da sergi açmak istiyorum inşallah. Buralarda resimler sergileyerek bizim kültür ve medeniyetimizi hem oradaki insanlara hatırlatmak hem de oradaki sanatseverlere göstermek gibi bir gayem var." dedi.

Gündüz görevli olduğu için daha çok gece resim çizdiğini aktaran Barışan, "Yalnız kalınca daha çok motive oluyorum. Şimdi 50 eserlik sergiden oluşacak çalışmama başladım ama maalesef bazı kaygılarım var. Gerek malzemelerle gerekse de çerçevelerle, yani işin maddi boyutuyla ilgili kaygım var. Resimlerin sergilenmesi gerçekten büyük bir külfet, halihazırda bir sponsor arayışım var. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığımızla da irtibata geçeceğim bu anlamda." ifadelerini kullandı.

"Evimi atölye olarak kullanıyorum"

Hem görevini layıkıyla yapmaya gayret ettiğini hem de çocukluktan beri ilgi duyduğu resim sanatını geliştirmeye çalıştığını belirten Barışan, "Evimi atölye olarak kullanıyorum. İşten geldiğim zaman fırsat buldukça resim çizmeye gayret ediyorum. Yanımda kızım da yer alıyor. O da beni seyrederek ya da önüne koyduğum bir resmi taklit etmeye çalışarak başladı. Bence güzel bir atmosfer. Çünkü çocuk sizden gördüğünü, işittiğini belleğine alıyor." diye konuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Avustralya, Türkiye, İslam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Simge camileri deriye resmeden müezzin, yurt dışında sergi açmak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz 11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin 11:02 Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez 10:57 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir 10:50 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı 10:37 Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum 09:57 Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? 09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var 07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

Son Dakika Haberleri
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu
10:50 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir
10:40 Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor
10:36 Son Dakika! Dolar/TL 8,86 seviyelerinden alıcı buluyor
10:21 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi
Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz         
11:19
Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor         
11:09
Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak         
10:58
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor         
10:40
Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi         
10:22
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti         
07:39
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı         
00:39
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 11:25:19. #1.13#
SON DAKİKA: Simge camileri deriye resmeden müezzin, yurt dışında sergi açmak istiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement