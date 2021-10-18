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Sudanlı Aisha Trabzon'a gelin geldi - Son Dakika

Sudanlı Aisha Trabzon'a gelin geldi

18.10.2021 11:28
Sudanlı Aisha Trabzon'a gelin geldi

Trabzonlu Hasan Ali Başaran, Sudan'da yaşayan dayısı vasıtasıyla internet ortamında tanıştığı Aisha Hassan Mohamed Saga ile dünyaevine girdi.

Trabzonlu Hasan Ali Başaran, Sudan'da yaşayan dayısı vasıtasıyla internet ortamında tanıştığı Aisha Hassan Mohamed Saga ile dünyaevine girdi.

Akçaabat ilçesinde inşaatlarda boya işlerinde çalışan 44 yaşındaki Hasan Ali Başaran, çalışmak için gittiği Sudan'da evlenen ve yaşamını başkent Hartum'da sürdüren dayısı Mehmet Caner aracılığıyla internet üzerinden görüşme yaparak Aisha Hassan Mohamed Saga ile tanıştı.

Sudan'a hiç gitmeyen Başaran, 6 ay boyunca çeviri programlarını kullanarak anlaştığı 35 yaşındaki Saga ile evlenmeye karar verdi.

Vize işlemlerinin ardından Türkiye'ye gelen Saga ile Başaran, Akçaabat ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Damat Hasan Ali Başaran, AA muhabirine, Sudan'a hiç gitmediğini ve eşi Aisha'yı fotoğrafından görüp beğendiğini söyledi.

WhatsApp görüşmelerinde Arapça-Türkçe çeviri vasıtasıyla anlaştıklarını dile getiren Saga, "Türkçe yazıyorum, Arapçaya çeviriyordu, o da Arapçayı Türkçeye çevirip gönderiyordu. Hala öyle anlaşıyoruz. Burada kursa yollayacağım, Türkçe öğrenecek." dedi.

Türkiye'de "Ayşe" olarak bilinen ve nikah davetiyesinde adı bu şekilde yazılan gelin Saga ise daha önce Türkiye'ye gelmediğini belirterek, "İlk defa geliyorum. Çok mutluyum ama ailemi de özlüyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Başaran'ın dayısı Mehmet Caner de 14 yıl önce köprü yapımı için gittiği Sudan'da, bölge insanlarını sevdiği için kalmaya karar verdiğini kaydetti.

Sudan'da arazi alarak fabrika kurduğunu ifade eden Caner, orada evlendiğini ve 5 çocuğu olduğunu aktardı.

"Sudanlıları çok seviyorum"

Caner, Sudanlıları çok sevdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Kendim 12 yıl önce evlendim, bir yeğenimi daha evlendirdim. Memlekete geldiğimde ablamın oğlunu evlendirmeye karar verdim. Sudan'a döndüğümde kızın ailesinden istedik. Sağ olsun büyükelçimiz de ilgilendi bizimle birlikte. Burada en büyük etken büyükelçimiz, vize sıkıntılı ve büyükelçimiz vizemizi verdi sağ olsun."

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ise iki millet arasında geçmişte bu tür evliliklerin olduğunu belirterek, Sudan'da Türk kökenli, Türkiye'de de Sudan kökenli aileler bulunduğunu aktardı.

Neziroğlu, Hasan Ali Başaran ve Aisha Hassan Mohamed Saga çiftine mutluluklar diledi.

Sudanlı Aisha Trabzon'a gelin geldi
Sudanlı Aisha Trabzon'a gelin geldi
Sudanlı Aisha Trabzon'a gelin geldi
Sudanlı Aisha Trabzon'a gelin geldi
Sudanlı Aisha Trabzon'a gelin geldi

Mehmet Caner, Ali Başaran, Türkiye, Sudan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sudanlı Aisha Trabzon'a gelin geldi - Son Dakika


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