Üye Girişi
"Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı - Son Dakika

"Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı

08.10.2021 15:47

"Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı Festival, Adana mutfağını dünyayla buluşturacak 300 bin kişinin gelmesi beklenen festival alanı ilk günden doldu taştı Adana mutfağını dünyayla buluşturacak olan '5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı.

"Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı

Festival, Adana mutfağını dünyayla buluşturacak

300 bin kişinin gelmesi beklenen festival alanı ilk günden doldu taştı

ADANA - Adana mutfağını dünyayla buluşturacak olan '5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı.

Bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla gerçekleşecek olan '5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali' Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta start aldı. Yüzlerce işletme, kurduğu stantlarla festival alanında yer alırken saat 12.00 itibariyle de vatandaşlar festival alanına alındı.

Girişte Hayat Eve Sığar kodu kontrolü yapılırken maske ve mesafe kurallarına da dikkat edildi. Festivalin ilk gününde kebapçıların stantlarının önünde kuyruklar oluşurken kente ait diğer yöresel lezzetlerde ilgi gördü.

10 Ekim Pazar günü saat 24.00'a kadar sürecek festivalde Adana'nın ikonik lezzetlerinden kaybolmaya yüz tutmuş tariflere, gastrodiplomasiden gıdanın yaşamı iyileştirici gücüne uzun bir yolculuğa çıkılacak. Bu yıl festival sahnesinde olacak her bir başlık bütünselliği yansıtabilme hedefiyle bir araya getirildi. Birbirinden değerli yerel, ulusal ve uluslararası şefler kadar Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan'dan gelen konuk şeflerle ortak lezzetler yeniden yorumlanacak.

'Coğrafya Lezzettir' teması altında bir araya gelen onlarca isim, dünü, bugünü ve Adana mutfağının sürdürülebilirliği için geleceği inşa edecek konuları özgün bir yaklaşımla ele alacak. Türk mutfağının ikonik lezzetlerinden Adana Kebabı bu yıl Siyaset Bilimci Anna Maria Beyluni tarafından gastrodiplomasi açısından farklı bir bakış açısı ile değerlendirecek. Festivalde 'Yeni Gelecek' başlığı ile araştırmacı ve trend uzmanı Nurhan Keeler, gastronomideki yeni trendleri ve yol haritalarını paylaşacak.

Türkiye'nin ilk atıksız festivali

Festival aynı zamanda Türkiye'de bir ilke imza atacak. Festival boyunca meydana gelen atıkların geri dönüşümü ile bu yıl Adana Lezzet Festivali, Türkiye'nin ilk atıksız festivalini gerçekleştirecek.

Yaptığı metrelik 'Piton döner' ile ilgi çeken Mehmet İkram Taş, "Bugün festivalin ilk günü. Beklentimizin çok üstünde. Daha festival yeni başlamasına rağmen yoğunluk var. 3 gün sürecek festivale bütün herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Kebapçı Cihangir Korkmaz ise Adana Kebap'ın festivalde en çok ilgiyi gören yemek olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyız. 12.00 itibariyle başladı ama katılım çok fazla. Biz 300 bin kişiyi bekliyoruz. Gerekli bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bütün hijyen kurallarına uyuyoruz. Herkesi festivale bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Figen Günsen isimli vatandaş ise festivalde bütün organizasyonların çok iyi yapıldığını söyleyerek, "Çok güzel, beğendim. Güzel düzenlenmiş ve temiz. Her yere çöp kovaları konulmuş. Sunulan yemeklerde çok iyi, hijyene önem veriliyor. Adana'nın bütün tatları burada. Çevre ilçelerdeki lezzetlerde burada var. Gayet güzel olmuş. İnsanlar şuanda lezzetlerle buluştu" şeklinde konuştu.

Festivalin resmi açılışının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı
Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı
Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı
Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Festival, Türkiye, Seyhan, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti 15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu 15:24 O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu 15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı 14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı 14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler 13:37 Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi 13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada

Son Dakika Haberleri
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti
15:36 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim
15:30 Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak
15:23 O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu
15:15 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler
15:09 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
15:08 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti
15:08 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu
14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı
14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim         
15:37
Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak         
15:31
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı         
15:10
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti         
15:09
Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı         
14:25
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Reuters'ın Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama         
13:35
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 15:55:29. #1.13#
SON DAKİKA: "Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement