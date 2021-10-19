KAHRAMANMARAŞ - Yerli ve yabancı şairler buluştu - Son Dakika

Çeşitli ülkelerden gelenlerin de aralarında olduğu şairler, Kahramanmaraş 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nde şiirlerini seslendirdi.

Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği kentte gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde "Şiir Gecesi" düzenlendi.

Azerbaycan, Kolombiya, Filistin, İrlanda, Bosna Hersek ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen şairler, şiirlerini okudu. Edebiyat tutkunları, şiirleri ilgiyle dinledi, şairleri alkışladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, AA muhabirine, programa katılan yabancı şairlerin şiirlerini kendi dillerinde seslendirdiğini belirterek, "Şehrimizde çok değerli şair ve yazarlarımızı ağırlıyoruz. Şairlerimizin içerisinde hem Kahramanmaraş'tan hem yurt içinden hem de farklı ülkelerden şairler var. Bugün Şiir Gecesi programı. Programımız tüm hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

Doğan, ekimin Kahramanmaraş'ta, kültür, şiir ve edebiyatın nabzının attığı ay olarak hafızalarda yer edineceğini sözlerine ekledi.