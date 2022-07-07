Hadise, UNICEF Türkiye'nin çocuk koruma programlarının sözcülüğüne atandı - Son Dakika
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Hadise, UNICEF Türkiye'nin çocuk koruma programlarının sözcülüğüne atandı

07.07.2022 16:33
Hadise, UNICEF Türkiye'nin çocuk koruma programlarının sözcülüğüne atandı

UNICEF Türkiye'nin çocuk koruma programlarının sözcülüğüne bir yıl süreyle şarkıcı Hadise atandı.

UNICEF Türkiye'nin çocuk koruma programlarının sözcülüğüne bir yıl süreyle şarkıcı Hadise atandı.

Çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Soho House'da bir etkinlik düzenlendi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis, UNICEF Türkiye'nin çocuk koruma programlarının sözcülüğüne atanan Hadise'yi kutlayarak herkesi UNICEF Türkiye'ye katılmaya davet etti.

Dominicis, çocuk haklarını koruma konusunda ortak çaba gösterilmesini isteyerek "Çocukların güvenli bir şekilde büyüyecekleri ve potansiyellerini gerçekleştirecekleri bir çevreye ihtiyaçları var. Bu güvenli çevrenin oluşturulması için herkesin ortak çabasına ihtiyacımız var." dedi.

Dominicis, dünya genelinde milyonlarca çocuğun çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve durumun çözümüne yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Dünyada 456 milyondan fazla çocuğun şiddetli çatışma bölgelerinde yaşadığını aktaran Dominicis, 160 milyondan fazla çocuk işçi olduğunu aktardı.

Dominicis, Kovid-19 salgınının etkisiyle ortaya çıkan ekonomik durumdan milyonlarca çocuğun olumsuz etkilendiğini dile getirerek, "Önümüzdeki yıllarda milyonlarca çocuk iklim krizinden ciddi bir şekilde etkilenecek." dedi.

Çocuk savaşçı, cinsel istismar gibi çocuklara karşı işlenen suçlara karşı mücadelenin zorunlu olduğunu ifade eden Dominicis, çocukların eşit fırsatlara sahip olması için güvenli bir dünya inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dominicis, şöyle konuştu:

"Her kız ve erkek çocuğun korunma hakkı vardır. Çocukların güvenli bir şekilde büyüyecekleri ve potansiyellerini gerçekleştirecekleri bir çevreye ihtiyaçları var. Bu güvenli çevrenini oluşturulması için herkesin ortak çabasına ihtiyacımız var. Sizlerin desteği çalışmalarımızın başarıya ulaşması adına büyük önem taşımaktadır."

Şarkıcı Hadise ise UNICEF'i ve Türkiye'deki tüm çocukları desteklemekten gurur duyduğunu söyledi.

Çocukların hayatlarını ve refahlarını riske atan tüm konulara odaklanacağını dile getiren Hadise şunları kaydetti:

"Çocuklarına ve gençlerine karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmelerinde onlara yardım etmeliyiz. Ayrıca, ülkemizdeki her çocuğun nitelikli ve kapsayıcı eğitim, sosyal koruma, ücretsiz kültür ve spor faaliyetleri ile öğrenme fırsatlarına erişimini destekleyerek onların kendilerine yetebilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabiliriz."

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Hadise, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hadise, UNICEF Türkiye'nin çocuk koruma programlarının sözcülüğüne atandı - Son Dakika

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