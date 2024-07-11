Hadrianopolis Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hadrianopolis Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nde yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda, antik kentteki yapılar ve mozaikler gibi önemli buluntular ortaya çıkarılmıştır. Kazı ekibinin genişlemesiyle birlikte çalışmalar daha da yoğunlaşacak ve antik kentin tarihi hakkında daha fazla bilgi elde edilecektir. Hadrianopolis'in ören yerine dönüştürülmesi için de çalışmalar son aşamaya gelmiştir ve gelecekte bölgenin önemli bir turistik noktası haline geleceği öngörülmektedir.

11.07.2024 12:07
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Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Geç kalkolitik, Roma ve erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında 60 kişilik ekiple yürütülüyor.

Kiliselerin tabanındaki, birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle " Karadeniz'in Zeugması" şeklinde adlandırılan antik kentte, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar bulundu.

Antik kentte kazı çalışmaları, daha geniş bir ekiple belirlenen alanlara yoğunlaşarak sürecek.

"Hadrianopolis'ten hem bölgesel hem de bilimsel açıdan beklentiler artıyor"

Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, AA muhabirine, antik kentte bugüne kadar önemli bulgulara ulaştıklarını belirterek, kazı ekibinin genişleyeceğini, bu yıl Almanya'dan iki farklı ekibin kendilerine katılacağını, "kale" olarak adlandırılan alan ile yanındaki yapıda kazıların yoğunlaşacağını söyledi.

Hadrianopolis'ten hem bölgesel hem de bilimsel açıdan beklentilerin arttığına değinen Çelikbaş, buna cevap vermek için ekibe yeni eklemeler yaptıklarını kaydetti.

Çelikbaş, 2023 yılında güzel veriler elde ettiklerini, bunların kamuoyunda ve basında ilgi uyandırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunlardan en önemlilerinden biri bir kabın içerisinden çıkan tohumlardı. Bu tohumların çıktığı yapıda kazı çalışmalarına devam edeceğiz. Yeni teşhire açtığımız 'Hamam A' yapısının da önünde kazı ve restorasyon çalışmaları devam edecek. Kalenin içerisinde kazılara devam edeceğiz. Kale gerçekten çok önemli. Hadrianopolis'in siyasi olaylarını bize aydınlatması için önemli veriler sunan bir kazı alanı. Bu sene de çalışmalarımızı orada gerçekleştirip Hadrianopolis'te geç Roma, erken Bizans döneminde yaşanan siyasi olayları aydınlatmak için veriler elde etmeye çalışacağız.

Maskenin (Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske) çıktığı bölgede de bu yıl kazılar yapacağız. O maskenin benzer örneklerini veyahut daha farklı askeri tesisatları ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."

"Hadrianopolis, bölgenin en önemli ziyaret noktalarından biri haline gelecektir"

Hadrianopolis'in ören yerine dönüştürülmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindiğini aktaran Çelikbaş, "Karşılama merkezimizin yüzde 90'ı tamamlandı. Gezi yollarımız, teşhir alanlarımız hazırlandı. Restorasyonunu yaptığımız bazı yapıların teşhirlerini de tamamlamış bulunmaktayız. Şu haliyle bile Türkiye'deki birçok ören yerinin üzerinde istatistiğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Bayramda 15-20 bin civarında turisti misafir ettik. Bunlar gerçekten bizler açısından hem mutlu edici hem de geleceğe yönelik umut verici gelişmeler. İIlerleyen yıllarda Hadrianopolis, bölgenin en önemli ziyaret noktalarından biri haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Çelikbaş, Hadrianopolis'in bilinmeyen bir bölgenin tarihini aydınlattığını, Batı Karadeniz'in iç bölgesinde böyle bir antik kentin ortaya çıkmasının kamuoyunu meraklandırdığını kaydetti.

İç bölgelerde antik dönemde yaşanan sosyal ve siyasi olaylarla ilgili çok net verilere ya da bilgilere sahip olmadıklarını, kazıların aslında bölgedeki hem sosyal hem de siyasi olayları aydınlatması açısından önemli olduğunu vurgulayan Çelikbaş, şunları kaydetti:

"Yaptığımız kazılar neticesinde Hadrianopolis bölgesindeki iskan faaliyetlerinin günümüzden yaklaşık 5 bin 500, 6 bin yıl önce başladığını arkeolojik verilerle tespit etmiş bulunmaktayız. Bu veriler, bölgenin tarihinin aydınlatılmasına net bir şekilde katkı sunuyor. Tabii bu durum hem ülkemizin hem de dünyadaki bilim insanlarının dikkatini net bir şekilde çekiyor."

Kaynak: AA

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