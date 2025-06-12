Halep Kütüphanesi'nin İhyası Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Halep Kütüphanesi'nin İhyası Çalıştayı

Halep Kütüphanesi\'nin İhyası Çalıştayı
12.06.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Halep'in kültürel önemini vurguladı ve kütüphanenin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

HALEP El Yazmaları ve Kütüphanesi'nin İhyası Çalıştayı'nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yüzyıllar boyunca ilminle ticaretin merkezlerinden biri olan Halep'te kütüphaneleriyle, medreseleriyle, yetiştirdiği alimlerle paha biçilemeyen el yazmalarıyla kültür ve medeniyetimizin en önemli şehirlerinden biridir" dedi.

İstanbul Sultan Ahmed Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Halep El Yazması ve Kütüphanesi'nin İhyası Çalıştayı", İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Çalıştay'a Vali Gül'ün yanı sıra Halep Valisi Azzam el-Garib, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Sultan Ahmed Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Tavman ve Darul Mahtutat Başkanı Mahmut Masri katıldı. İstanbul Kültür Müdürlüğü, ALESCO ve Türk Kızılay'ının destek verdiği programın amacının Halep Vakıf Kütüphanesi'ni doğrudan desteklemek ve İstanbul Sultan Ahmed Vakfı ile Halep Vakıf Kütüphanesi arasında tam bir kardeşlik (ikizleşme) anlaşması kurmak olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda kütüphaneye bağlı tüm merkezlerin, etkinliklerin, programların ve projelerin finansmanının sağlanmasının hedefleneceği de belirtildi. Çalıştay'da Halep'teki el yazmalarının restorasyonu, dijitalleştirilmesi ve korunmasına yönelik iş birliği fırsatları ele alınırken katılımcılar, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için ortak projeler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

'HALEP KÜLTÜR VE MEDENİYETİMİZİN EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Coğrafyamızın asıl kimliğiyle buluşmasına katkı sunacağına yürekten inandığım bu buluşmaya emek veren bütün kurumlara, sizlere çok teşekkür ediyorum. Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire, Kurtuba, Semerkant, İstanbul ve daha nice şehir farklı coğrafyalarda birbirinden uzak yerler gibi görünse de hepsi ortak medeniyetimizin, ortak hafızamızın temsilcileridir. Yüzyıllar boyunca ilmin ve ticaretin merkezlerinden biri olan Halep'te kütüphaneleriyle, medreseleriyle, yetiştirdiği alimlerle, paha biçilemeyen el yazmalarıyla, kültür ve medeniyetimizin en önemli şehirlerinden biridir" dedi.

'SURİYE HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Vali Gül, "UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesine alınan, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kültür başkenti ilan edilen, dört bir yandan İslam medeniyetinin nadide eserleriyle dolu bu şehir, ne yazık ki yakın geçmişte ağır yıkımlara maruz kaldı. Maalesef büyük zararlar gördü. Bugün Suriye halkının verdiği büyük mücadeleyle, Şam'ın Halep'in ve nice beldenin, yarım asrı aşan bu zulümden kurtulmasının sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Suriye'de barışın devam etmesi ve her alanda kalkınması hepimizin en büyük arzusu. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda resmi ve sivil kurumlarımızın her gün yeni işbirliklerine şahitlik oluyorum. Bugün de bizleri kardeşlik hukukunda buluşturan, ortak mirasımızın yeniden canlandırılması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için, çok kıymetli bir gaye için bir aradayız. İnanıyorum ki birbirinden değerli siz katılımcıların ortaya koyacağı yol haritası çok kıymetli el yazmalarına ve alimlere asırlardır ev sahipliği yapan Halep Vakıf Kütüphanesi'nin yeniden ihyasına büyük katkı sunacak. Ortak kültürel kimliğimizin geleceğe taşınmasını sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Davut Gül, Politika, İstanbul, Türkiye, Suriye, Kültür, Sanat, Miras, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Halep Kütüphanesi'nin İhyası Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu 5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
Okan Buruk’un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
İhanetin bedeli ağır oldu Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

12:26
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu İçlerinde tanıdık isimler var
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
12:13
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
17:47
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı
Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı
17:36
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu
Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
17:17
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
17:14
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
17:13
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
17:11
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 13:21:18. #7.13#
SON DAKİKA: Halep Kütüphanesi'nin İhyası Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.