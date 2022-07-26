Halil İnalcık, "İstanbul'un Kapısı" dediği Aydos Kalesi'nde Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Halil İnalcık, "İstanbul'un Kapısı" dediği Aydos Kalesi'nde Anıldı

26.07.2022 09:23
Halil İnalcık, "İstanbul'un Kapısı" dediği Aydos Kalesi'nde Anıldı

- Halil İnalcık, "İstanbul'un Kapısı" dediği Aydos Kalesi'nde Anıldı Sultanbeyli Belediyesi, "Tarihçilerin Kutbu" unvanıyla bilinen tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın, vefatının yıl dönümünde Aydos Kalesi'nde anma programı düzenledi.

- Halil İnalcık, " İstanbul'un Kapısı" dediği Aydos Kalesi'nde Anıldı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi, "Tarihçilerin Kutbu" unvanıyla bilinen tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın, vefatının yıl dönümünde Aydos Kalesi'nde anma programı düzenledi. Tarihçi, "İstanbul'un Kapısı" olarak tabir ettiği Aydos Kalesi'nde gençlerle birlikte anıldı.

Günümüz bilim dünyasında, Osmanlı tarihi alanında hem Türkiye'de hem dünyada tartışmasız ilk akla gelen isimlerden olan Prof. Dr. Halil İnalcık, ömrüne 25'den fazla kitap, 300'ü aşkın makale sığdırdı. 25 Temmuz 2016'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, "Hocaların Hocası" olarak bilinen Prof. Dr. Halil İnalcık; vefatının yıl dönümünde Sultanbeyli Belediyesi'nin organize ettiği program ile Aydos Kalesi'nde gençlerin katıldığı programla anıldı.

Program öncesinde gençler, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Fatih Camisi Haziresi'nde bulunan kabrini ziyaret etti. Ardından Aydos Kalesi'nde anma programı gerçekleşti.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Halil İnalcık Hocamız gerek ortaya koyduğu kıymetli eserlerle gerekse yetiştirdiği öğrencilerle, tarih dünyamızda çığır açan bir öncü olmuştur. Türk-Osmanlı tarihine sağladığı katkılarla dünyanın sayılı tarihçileri arasında yerini almış ve kendisi "Kutb'ül Müverrihin" yani "Tarihçilerin Kutbu" unvanıyla anılmıştır. Bu anlamda Osmanlı tarihimize ışık tutan kıymetli hocamızı vefatının sene-i devriyesinde bir araya geldik. İnalcık Hocamızın yeri Sultanbeyli'de ayrıdır. Yakın zamanda kültür turizmine kazandıracağımız Aydos Kalesi'nde hocamızın büyük emeği vardır. İlk yer tespitini hocamız gerçekleştirmiştir ve bizlerde hocamızın "İstanbul'un Kapısı" dediği yerde; Aydos Kalesi'nde kıymetli gençlerimizle birlikte saygıyla, hürmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Kıymetli hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Tarihçilerin hocası olarak bildiğimiz hocamızı anmak ve yaptığı çalışmaları genç arkadaşlarımıza anlatmak üzere bir program düzenledik. Bu programda kıymetli hocalarımız Erhan Afyoncu ve Coşkun Yılmaz, değerli genç kardeşlerimize Halil İnalcık hocamızın ufkunu, çalışmalarını aktardılar. Umuyoruz ki, genç kardeşlerimiz içerisinden Halil İnalcık hocamız gibi dünyaya medeniyetimizi anlatacak olanlar çıkacaktır. Bu anlamda Sultanbeyli Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu çalışmaların amacı budur." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, "Bugün Halil İnalcık'ın vefatının 6. yıl dönümü. Hain darbe teşebbüsünden 9 gün sonra acı bir haber geldi. Türk tarihçiliğinin en büyük ismi Halil İnalcık vefat etti. Halil İnalcık ömrü boyunca belgelere dayalı olarak çalışan büyük bir tarihçidir." dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz, "Önünde bulunmuş olduğumuz kale, Türkiye açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan bir kaledir. Yine İstanbul'daki yegane kara kalesi olma özelliğini taşımaktadır. Halil inalcık'ın araştırmalarında Aydos kalesi önemli bir yere sahiptir. Hocamıza göre Aydos kalesi İstanbul'un kapısıdır ve İstanbul'un fethinde aşılan en önemli engeldir." dedi.

YORUMLAR
500
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Serbest piyasada döviz açılış fiyatları İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Halil İnalcık, Aydos Kalesi, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Halil İnalcık, 'İstanbul'un Kapısı' dediği Aydos Kalesi'nde Anıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:25 Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:07 MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı
09:00 Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu
09:00 Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemerini alabilmek için serveti gözden çıkardı
08:45 Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi
08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
08:28 18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
08:15 Taraftar çıldırdı! Galatasaray yönetiminin hedefinde 3 futbolcu var
08:02 Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna askeri istihbaratı pilotlarımıza AB vatandaşlığı verme vaadinde bulunarak savaş uçaklarımızı kaçırmaya çalıştı
05:31 Tartıştığı sevgilisine kursun yağdıran adam, polis merkezine teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 09:36:02. #1.13#
SON DAKİKA: Halil İnalcık, "İstanbul'un Kapısı" dediği Aydos Kalesi'nde Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement