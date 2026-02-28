Hane Sergisi ve Nokta Belgeseli Final Yaptı - Son Dakika
Hane Sergisi ve Nokta Belgeseli Final Yaptı

Hane Sergisi ve Nokta Belgeseli Final Yaptı
28.02.2026 00:04
Albayrak Grubu tarafından düzenlenen "Hane" adlı 12. İslam Sanatları Sergisi, "Nokta" hat belgeselinin ön gösterimiyle sona erdi.

Belgeselde Albayrak Grubu'nun hat sanatına yönelik 12 yıla yayılan çalışmaları kayıt altına alındı.

Planlama, çekim ve post-prodüksiyon süreçleri dahil olmak üzere yaklaşık 40 kişilik profesyonel ekip tarafından hazırlanan belgesel, uzun soluklu saha çalışmasının ürünü olarak hayata geçirildi.

Belgeseldeki konuşmacıların arasında hattat Mehmed Özçay, İbrahim Şengül ve Ayten Tiryaki'nin yanı sıra Prof. Uğur Derman ve Prof. Dr. Çiçek Derman, Mahmud Erol Kılıç, Murat Ülker, "Hane" sergisinin küratörü Yasemin Karaca, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ile Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü yer aldı.

"Ziyaret sayısı gerçekten bizi şaşırttı"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen belgeselin gösteriminde basın mensuplarına açıklamada bulunan Esad Sivri, hat sergilerini 2022'den bu yana tematik düzleme taşıdıklarını belirterek, "'Adil-i Mutlak', 'Selam Ayetleri', 'İman Ayetleri' sergisiyle birlikte sanatseverlerden müthiş bir ilgi gördük. Bu yılki 'Hane' sergisine de bir ay gibi bir sürede 100 bin kişi ziyaret sayısı gerçekten bizi şaşırttı." dedi.

Sivri, hat sergilerine gösterilen bu ilgiden yola çıkarak belgesel fikrinin ortaya çıktığını dile getirerek, "Nokta" belgeselinin nokta, çizgi, harf, istif ve boşluk adlı bölümlerden oluştuğunu anlattı.

"Hane" sergisinin bundan sonra Türkiye'nin farklı illerinde ve birçok ülkede sanatseverlerle buluşacağına işaret eden Sivri, farklı illerde açılan sergilere hat sanatı öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi."

"Belgeselde insan ömrü üzerinden hat sanatını anlatmaya çalıştım"

Belgeselin yönetmeni İsmail Emin Demir, az ve öz bir ekiple hızlı bir süreçte yapımı hazırladıklarını söyledi.

"Bu denli kadim bir İslam sanatının belgeselini yapıyor olmak, benim için çok büyük bir gurur." diyen Demir, şunları kaydetti:"

"Hat sanatı, o kadar derin bir konu ki anlatması gerçekten çok zor. Bir kitap, birkaç saatlik belgeselin bu sanatı anlatmaya yeteceğine inanmıyorum. Belgeselde 10'dan fazla kişiyle 1-1,5 saatlik röportajlar yaptım. Onlardan da bu sanatı dinledikçe 'Hat sanatını nasıl anlatabilirim?' diye gözüm biraz korkmuş olabilir. Hepsinden duyduğum şey, bu sanatta gayret ve sabırdı. Gerçekten bu iş tamamen ruhla, maneviyatla yapılacak bir iş. İnsanlar, bu sanata ömrünü veriyorlar. Ben de belgeselde insan ömrü üzerinden hat sanatını anlatmaya çalıştım."

Hattat Mehmed Özçay da belgeseli hazırlayan tüm ekibi tebrik ederek, "Farklı bir yaklaşımla belgesel yapmışlar. Benim hoşuma gitti. İzleyenler de umarım yapımı beğenecektir. Bizim bu tür belgesellerin sayısını daha çok arttırmamız gerekiyor. Hat sanatı, bizim milli kodlarımızın sanatıdır. Bu sanatı yaşatabilmek için yeni nesle bugünün diliyle aktarmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hane" sergisi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan ve yaklaşık iki ay boyunca Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan "Hane" sergisi kapsamında 19 söyleşi, 25 sanatkar buluşması, çocuklara özel 12 etkinlik gerçekleştirildi.

Sergi, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinden aldığı ilhamla, aile, yuva ve nesiller arası bağ kavramlarını İslam sanatlarının estetik ve manevi dili üzerinden yeniden düşünmeye ve tefekküre davet eden yaklaşımla kurgulandı.

Küratörlüğünü mimar Yasemin Karaca'nın üstlendiği sergi kapsamında 13 hat eseri, 17 seramik hat eseri, 12 tezhip eseri, 6 tarihi hat eseri ile dijital ve mimariye özgü çalışmalar izleyicilerle buluşturuldu.

Kaynak: AA

