Harran Ulu Cami Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Harran Ulu Cami Restorasyonu Tamamlandı

Harran Ulu Cami Restorasyonu Tamamlandı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Harran Ören Yeri'ndeki Ulu Cami, restorasyon ve kazı çalışmalarının ardından ziyaretçilere açılmaya hazırlanıyor. Cami, Türkiye'nin en eski anıtsal camisi olma özelliği taşıyor ve zengin taş süslemeleriyle dikkat çekiyor. Harran Ulu Cami'nin içerisindeki eserleri yakından görmek isteyen ziyaretçiler için düzenlemeler yapıldı ve caminin görkemiyle buluşmaları planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği tarafından yakın bir tarihte ziyarete açılacak.

27.06.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden Harran Ören Yeri'ndeki Ulu Cami, sona eren restorasyon ve kazı çalışmalarının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü koordinasyonunda Türk Tarih Kurumu, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi ve Harran Kaymakamlığı desteğiyle ören yerindeki kazı ve restorasyon çalışmalarının yıl boyu devam ettiğini hatırlattı.

Harran Ulu Cami'nin milattan sonra 744-750'de Emeviler döneminde Halife ikinci Mervan tarafından yapıldığını aktaran Önal, caminin yaklaşık 800 yıl önce Moğol istilası sırasında yağmalanarak yıkıldığını belirtti.

Önal, bu istilaya rağmen Harran Ulu Cami'nin doğu cephesi, mihrabı, şadırvanı ve minaresinin büyük bölümünün ayakta kaldığını ifade etti.

Harran'ın Emeviler döneminde başkent olarak kullanıldığını ve bu nedenle buraya halifelik düzeyinde devasa bir caminin yapıldığını aktaran Önal, bu caminin bir benzerinin ise Şam Emevi Camisi olduğunu söyledi.

" Türkiye'nin en çok kapılı camisidir"

Önal, Harran Ulu Cami'nin Türkiye'nin en eski anıtsal camisi olma özelliğinde bulunduğunu anlatarak, "4 sahınlı (avlu), kırma çatılı, 25 tane kapısı mevcuttur, Türkiye'mizin en çok kapılı camisidir. Yine sanat tarihi uzmanlarının ifadesiyle Türkiye'mizin en zengin taş süslemeli camisidir. Bitkisel, geometrik ve rumi desenli taşları süslemeli olarak yapılmış biçimde Harran Ulu Cami." dedi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin Harran Ulu Cami'deki eserleri yakından görmeleri için çalışmalar yaptıklarını anlatan Önal, şunları kaydetti:

"Harran Ulu Cami'nin kazısı ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Ziyaretçi yolu düzenlendi, bilgi levhaları hazırlandı ve yerine konuldu. Sadece kurdeleyi kesip ziyaretçilerin içeri alınması ve Harran Ulu Cami'nin görkemi ve zengin taş süslemeli mimarisinin ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor. 15-20 gün içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Şanlıurfa Valiliğimiz tarafından ziyarete açılışı gerçekleştirilecektir."

Mehmet Önal, camiyi gezen ziyaretçilerin doğu duvarlarını, nal formundaki kapısını, sekizgen dinlenme şadırvanını, namaz kılınan yerleri, zengin taş süslemeleri, hazine odasına ait kalıntıları, sütunlar, kare kesitli minare gibi bir çok eseri yerinde görme imkanı bulacaklarını aktararak, ziyaretçilerin öz çekim yapabilmeleri için de iki bölümde rumi desenli mimari parçalar ve konsüllerden alan oluşturduklarını söyledi.

Bölgenin ilk kez ziyaretçilere açılacağını aktaran Önal, "Ziyaretçiler şu ana kadar Harran Ulu Cami'sini hep uzaktan, Harran Höyük'ten seyretmekte ama kazı tamamlandığı için restorasyon çalışmaları, gezi yolları bittiği için artık caminin içerisine girip camiyi içinden mimarisiyle ve bezemeleriyle, süslemeleriyle birlikte görecek ve ecdat yadigarı kalıntıları göreceklerdir." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa, Türkiye, Unesco, Harran, Miras, Dünya, Cami, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Harran Ulu Cami Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:06:06. #1.12#
SON DAKİKA: Harran Ulu Cami Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement