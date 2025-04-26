Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'nda Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'nda Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı

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Samsun'un Atakum Belediyesinin düzenlediği Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı. Ortaokul ve lise kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya 150 öğrenci katıldı ve ödül töreninde dereceye giren öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

26.04.2025 10:49  Güncelleme: 10:54
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Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesinin bu yıl ilkini düzenlediği "Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması"nın kazananlarına ödülleri verildi.

Atakum Belediyesi tarafından, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in anısına öykü yarışması düzenlendi. Edebiyatın genç yeteneklerinin ağırlandığı yarışmaya 150 kişi başvurdu. Yarışmaya, Samsun sınırları içerisindeki okullarda ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulundu. Herhangi bir konu sınırlamasının olmadığı yarışma genel anlamda sanatın, özelde edebiyatın eğitime katkı düzeyinin yükseltilmesini amaçladı. Yarışma sonucunda kazananlar belli oldu.

Ödül töreni

Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Bilim ve Sanat Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Törende ilk olarak konuşan Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç, "Ortaokul ve lise kategorilerinde yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Sizler geleceğe, kendinize dair somut bir iz bıraktınız. Yazmak, cesaret ister; duygulara kelimelerle şekil vermek, dünyayı bir başka gözle görmek demektir. Bu cesareti gösterdiğiniz için her birinize teşekkür ederim. Bugün ödül alan 8 öğrencimiz var. Ama biz biliyoruz ki, bu yarışmaya başvuran her bir öğrencimiz aslında kazanan. En değerli ödül, içimizdeki anlatma isteğini keşfetmek ve kendimizi ifade edebilmektir. Atakum Belediyesi olarak, gençlerimizin sanatla, edebiyatla, kültürle daha çok iç içe olmalarını sağlamak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu yarışmayı geleneksel hale getirerek daha da büyütmeyi, daha fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"İnsanlara dokundunuz"

Törende konuşan Atakum Belediyesi Başkan Vekili Halil Taşkın, "Hasan Ali Yücel'in mirası sadece okullarda değil; kitaplarda, kütüphanelerde, her satırda yaşıyor. Bugün burada onun adını taşıyan yarışmayla siz genç kalemlerin hayal gücüne, duygularına ve kelimelerine kurduğu dünyaya tanık oluyoruz. Öğrenciler; hepinizin kaleminde çıkan öyküler, birer hayal, birer düşünce ve aynı zamanda birer umuttur. Yazarken sadece bir hikaye kurmadınız. Kendinizi de ifade ettiniz. Duygularınızı paylaştınız. İnsanlara dokundunuz. Bu sanıldığında çok daha kıymetli bir şeydir. Ödül alsanız da almasanız da yazmaya cesaret eden her birinizi gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise "Köy Enstitülerinde okumuş bir babanın evladı olarak konuşma yapmak benin için onur vericidir. Gençlerimizin oluşturduğu, yaşattığı, hayal ettiği öyküler için her birine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hasan Ali Yücel'in hayatının konu alındığı belgesel gösterimi izlendi.

Kazananlar

Öykü yarışmasında ortaokul kategorisinde 'Savaşın Karanlığında Özgürlüğü Yürüyen Çocuk' öyküsü ile Kuzey Poyraz Kaya birinci, 'Kendine Gel Bilge' öyküsü ile Sevgi Barkın ikinci, 'Bir Gölge ve Bir Işık' öyküsü ile Ömür Su Gül üçüncü, 'Tek Başına' öyküsü ile Egehan Akbaş dördüncü oldu.

Lise kategorisinde ise 'Denizatı' öyküsü ile Nisanur Türkoğlu birinci, 'Düşüş' öyküsü ile Ayşe Şana Yılmaz ikinci, 'Sevgi İyileştirir' öyküsü ile Sudenaz Cömert üçüncü oldu. Lise kategorisinde mansiyon ödülünü sahibi ise 'Gölgelerin Ardındaki Işık' eseri ile Süleyman Can Tekneci aldı.

Ödüller

Dereceye giren öğrencilere ve danışman öğretmenlere; ortaokul kategorisinde birincilik ödülü 4 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL, mansiyon ödülü bin 500 TL; lise kategorisinde birincilik ödülü 6 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü 3 bin TL, mansiyon ödülü ise 2 bin TL verildi.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'nda Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı - Son Dakika

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