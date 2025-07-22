Hasan Kaplan'ın Ahşap Tutkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hasan Kaplan'ın Ahşap Tutkusu

Hasan Kaplan\'ın Ahşap Tutkusu
22.07.2025 11:20
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74 yaşındaki Hasan Kaplan, doğadan topladığı dallarla baston yapıyor ve her birine hikaye katıyor.

Edirne'de yaşayan 74 yaşındaki Hasan Kaplan, doğadan topladığı ağaç dallarını işleyip çeşitli figürleri yansıttığı bastonlar üretiyor.

Bulgaristan'ın Eski Cuma kentinde doğan Kaplan, ahşap işlemeciliğiyle küçük yaşlarda, ailesi sayesinde tanıştı.

Okuldan arta kalan zamanlarda babası, dedesi ve amcasının yanında zaman geçiren Kaplan kızak, at arabası ve çeşitli ahşap ürünleri yapan aile üyelerinden işin inceliklerini öğrendi.

Gençlik yıllarında bir süre ahşap işiyle uğraşan Kaplan, 1977 yılında Türkiye'ye göç etti, Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalıştıktan sonra 1998'de emekli oldu.

Emeklilik döneminde yeniden ahşapla buluşan Kaplan, doğadan topladığı özellikle kızılcık ağacı dallarını titizlikle işleyerek bastonlar üretiyor.

Bıçak yardımıyla yontulan ve işlenen her baston, sadece bir yürüme yardımcısı değil, aynı zamanda Kaplan'ın zanaatkarlığını ve doğaya olan bağlılığını yansıtan birer sanat eseri niteliği taşıyor.

Kaplan "Ormanlarda gezerken her ağaç dalı bana farklı bir şekil gösteriyor. Her bastonun ayrı bir hikayesi var." diyerek doğa ve zanaatla kurduğu bağın derinliğini ifade ediyor.

"Önemli olan dalı bulmak"

Kaplan, AA muhabirine, baston yapımındaki püf noktanın ağaç dalını bulmaktan geçtiğini söyledi.

Küçük yaşlardan beri ağaç yonttuğunu, çeşitli eşyalar yaptığını belirten Kaplan, emeklilik yıllarında yüzlerce baston yaptığını ifade etti.

Bastonlara çeşitli figürler kazıdığını dile getiren Kaplan, "Geze toza ağaç dalını bulurum. Avcı nasıl avını ararsa ben de ormanda dolaşıp kızılcık ağaçlarından baston yapımına uygun dallar bulurum." dedi.

Kaplan, bastonları tek parça şeklinde işlediğini belirterek "Her bir bastonda ağacın doğallığına göre figürler yapıyorum. Bir hayvan figürü ya da şekil ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Tamamen el emeğiyle yaptığını vurgulayan Hasan Kaplan, "Makinelerden hoşlanmıyorum. Sadece bıçakla işlem yapıyorum. Bazen ateş yakıyorum ağacı, eğiyorum ve şekil veriyorum. El emeğimi ortaya koyuyorum. Bugüne kadar 1000'den fazla baston yaptım." ifadelerini kullandı.

"Çalışırken her şeyi unutuyorum"

Kaplan, ahşapla uğraşmayı sevdiğini ve bu işi yaparken çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Baston yapımının onun için bir uğraş olmanın ötesinde, bir tutku olduğunu vurgulayan Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ormana kış aylarında giriyorum. Belirli dönemlerde topluyorum ve geri kalan zamanlarda işlem yapıyorum. Ormanlarda gezerken her ağaç dalı bana farklı bir şekil gösteriyor. Her bastonun ayrı bir hikayesi var. Çalışırken her şeyi unutuyorum. Bir bastonu yapmam işlenen figüre göre değişiyor. Önce hayal ediyorum. Sonra çalışmaya başlıyorum. Bazen bir bastonu yapmam iki gün sürüyor bazen bir haftayı buluyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hasan Kaplan'ın Ahşap Tutkusu - Son Dakika

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