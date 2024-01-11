Geri Dönüşüm Materyalleriyle Hazırlanan Sergi Memorial Bahçelievler Hastanesi\'nde Açıldı

Hastane içerisinde geri dönüşüme atılan atık kan tüpü kapakları, ilaç atıkları gibi materyaller kullanılarak hazırlanan "Sanat İyileştirir" isimli sergi, Memorial Bahçelievler Hastanesi Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. 15 eserden oluşan sergi 2 ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Memorial Sağlık Grubu, sürdürülebilirlikle sanatı birleştiren dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç'ın kendine ait üslubuyla ürettiği portre eserlere ev sahipliği yapıyor. Deniz Sağdıç, her türlü kullanılmış objeyi ve atık malzemeleri portre eserlere dönüştürüyor. Sanatçının, geri ve ileri dönüşüm prensibiyle ürettiği tablolar, yeniden değerlendirebilir, doğaya dost ve sürdürülebilir bir sanat zeminini ifade ediyor. Sağdıç, Memorial Hastaneleri içerisinde geri dönüşüme bırakılan atık kan tüpü kapakları, tarihi geçmiş ilaç atıkları gibi pek çok materyali kullanarak eserlerini üretiyor. Deniz Sağdıç, Memorial Sağlık Grubu iş birliği ile hastane atıklarını geri dönüştürmek ve geri dönüştürebilir ürünlerle doğayı ve kaynakları koruma amacıyla oluşturulan sergiye sanat dünyasından birçok isim katıldı.

"SANATIN TEDAVİ SÜRECİNİ İYİLEŞTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Serginin 2 ay boyunca Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi'nde görülebileceğini söyleyen Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, "Bugün çok güzel bir etkinlik için buradayız. Memorial Sağlık Grubu olarak sanatın pozitif ve iyileştirici etkisine inanan bir kurumuz ve bu çerçeveyle bugün çok güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Bizim amacımız hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarımızın çok daha pozitif, çok daha insan odaklı olmasını sağlamaktır. Bu perspektifle sanatın tedavi süreceğini iyileştirdiğini düşünüyoruz. Burada kullanılan bütün malzemeler bizim hastanelerimizde toplanan atık malzemelerden elde edildi. Bunun geri dönüşümü sağlık gibi güzel bir alanda sağlandı. Yakından baktığımız zaman tablolara ilaç kutuları görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN HASTANE TIBBİ ATIKLARINDAN OLUŞAN ESERLER SERİSİ OLUŞTURDUK"

Sürdürülebilir sanat yaptığını söyleyen Deniz Sağdıç, "Çevre dostu fikirlere ilham vermeyi amaçladım. Sanatın sürdürülebilirliği ve nesnenin sürdürülebilirliği olarak iki konum var. Memorial Sağlık Grubu ile birlikte "Sanat İyileştirir" mottosuyla 15 eserden, tamamen hastane tıbbi atıklarından oluşan eserler serisi oluşturduk. Hepsi size bakan insan portreleri ve dünyanın farklı yerlerinden portreler. Şırınga atıkları, kan tüpleri atıkları, hastane gömleği atıkları, broşürler gibi aklınıza gelebilecek çıkan her türlü atığı sanat eserlerinde kullanmaya çalıştık. Dışarıdan baktığımız zaman buradan iyileşerek çıkmaya çalışıyoruz. Bende ruhlara dokunarak ruhların iyileşmesini sağlamaya çalışıyorum. Şırınga kapakları, kan tüpleri gibi her bir nesne aslında bizim yıllarca korktuğumuz ya da tedirgin olduğumuz nesneler. Bu nesnelere karşı belki biraz sempatiklik kazandırmak adına yaptığımız eserler var. Bu noktada birçok izleyicinin bakışının değişmesini ve aslında tedirgin bir şekilde gelip biraz daha farklı umut noktasına taşındığı bir hikaye yaratmaya çalışıyoruz. Günlük karşılama noktalarında sanatın ruhunun insanlara nasıl geldiğini hissettirmeye çalışıyoruz. Memorial Sağlık Grubunun daimi eserleri olarak bütün hastanelerde izlenmeye devam edecek. İstediğiniz zaman istediğiniz hastanede görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Şebnem Dönmez, "Sergiyi inanılmaz başarılı buldum. Arkamda görmüş olduğunuz eser dezenfekte edilmiş iğne ve şırıngalardan oluşuyor. Her biri başka bir şey anlatıyor. Çok hoşuma gitti" dedi.

Keyifli bir sergi olduğunu dile getiren Buse Arslan, "Hastanenin içinde böyle bir sergi olması çok enteresan. Sanatın iyileştirici gücünü kullanmışlar. Sanatın iyileştirici gücü çok önemli. Bir yandan geri dönüştürülebilir bir proje olması ve geri dönüştürülebilir ürünler kullanılması bakımından da çok önemli" ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğin her anlamda hayatımızın odağı yapmamız gereken bir nokta olduğunu söyleyen Çağrı Şensoy ise "Çok güzel ve çok doğru bir noktadan dünyaya baktığımız bir sergi. Sanatın görevlerinden biri de bu. Değişen dünyada evrene, geleceğe nereden baktığımız. Dünyayı iyileştirmek adına da bir sağlık kuruluşunun yapabileceği en iyi şeylerden biri böyle sürdürülebilirlik üzerine kurulan bir sanat projesine destek vermektir. İnsanı oluşturan, insanı iyileştiren objelerden insana dair portreler üretmekte çok iyi fikir. Sanatçımızı tebrik ediyorum" dedi.

Merve Sevi, "Sergi çok güzel. Hepsi birbirinden benzersiz eserler. Sanatın her türlüsü çok önemlidir. Tiyatro yapan biri olarak resim çok kıymetlidir. Bakış açınızı dünya görüşünüzü her şeyinizi bu şekilde değiştirirsiniz" dedi

Onur Büyüktopçu ise "Şahane bir sergi. Deniz Sağdıç'ı yakından takip ediyorum. Bu hastanede şahane bir organizasyon yapılmış. Sergi benim için önemli bir konu. Atıklardan geri dönüşüm ile ilgili şahane şeyler yapılıyor. Kablolardan sakal yapılmış. Gerçekten bir şeyi yorumlamak ve hayatından bir parçayı bir kesiti görmek adına bol bol sergiye gidilmeli. Ben sergi hastasıyım. Her gittiğimde bir şeyler öğreniyorum. Ufkum genişliyor" dedi.

Sergi 1 yıl boyunca tüm Memorial Sağlık Grubu Hastanelerinde sergilendikten sonra sürdürülebilir yaşama hizmet veren yeni hastane yatırımlarında konumlandırılacaktır.