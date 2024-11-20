Hatay\'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Kültür Sanat

Hatay'da çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Valilik koordinasyonunda merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen programa 150 çocuk katıldı.

Halat çekme oynayan çocuklar için yüz boyama ve el sanatları etkinlikleri ile animasyon gösterisi yapıldı.

Çocukların gönüllerince eğlendiği programda Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı da yer aldı.

İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte de havaya balon bırakan çocuklara pamuk şeker ikram edildi.