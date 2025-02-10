Hatay'da IOM'dan Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Hatay'da IOM'dan Fotoğraf Sergisi

Hatay\'da IOM\'dan Fotoğraf Sergisi

Hatay'da IOM tarafından depremzedeler için açılan sergi, umut ve dayanıklılığı sergiliyor.

10.02.2025 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından "Birlikte Yeniden İnşa Etmeye Devam Ediyoruz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

IOM Türkiye Misyon Şefi Yardımcısı Claudia Natali, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen serginin açılışında, Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen il olduğunu söyledi.

Depremzedelerin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getiren Natali, şöyle konuştu:

"Felaketten etkilenen herkese saygılarımızı sunuyoruz. Onların dayanıklılığı, trajediye rağmen umutla yeniden inşa etme çabalarını gösterdi. Antakya'da bunun örneklerini her yerde görebiliyoruz. Umuyoruz ki bu sergi, birlikte daha güçlü şekilde ilerleyebileceğimize dair düşünce ve diyalogları teşvik eder."

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Taner Bayındır da kentte depremlerin ardından "dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu"nun yürütüldüğünü analttı.

Konuşmaların ardından Natali, Bayındır ve davetliler, sergideki fotoğrafları inceledi.

Göçmenlerin depremlerden nasıl etkilendiklerinin öyküsünü, destek faaliyetleri ve iyileşme sürecindeki katkılarını anlatan 40 fotoğrafın yer aldığı sergi, 16 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Göçmenler, Kültür, Sanat, Yaşam, Dünya, hatay, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da IOM'dan Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:54:33. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da IOM'dan Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.