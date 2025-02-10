Hatay\'da IOM\'dan Fotoğraf Sergisi

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Hatay'da Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından "Birlikte Yeniden İnşa Etmeye Devam Ediyoruz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

IOM Türkiye Misyon Şefi Yardımcısı Claudia Natali, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen serginin açılışında, Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen il olduğunu söyledi.

Depremzedelerin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getiren Natali, şöyle konuştu:

"Felaketten etkilenen herkese saygılarımızı sunuyoruz. Onların dayanıklılığı, trajediye rağmen umutla yeniden inşa etme çabalarını gösterdi. Antakya'da bunun örneklerini her yerde görebiliyoruz. Umuyoruz ki bu sergi, birlikte daha güçlü şekilde ilerleyebileceğimize dair düşünce ve diyalogları teşvik eder."

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Taner Bayındır da kentte depremlerin ardından "dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu"nun yürütüldüğünü analttı.

Konuşmaların ardından Natali, Bayındır ve davetliler, sergideki fotoğrafları inceledi.

Göçmenlerin depremlerden nasıl etkilendiklerinin öyküsünü, destek faaliyetleri ve iyileşme sürecindeki katkılarını anlatan 40 fotoğrafın yer aldığı sergi, 16 Şubat'a kadar gezilebilecek.