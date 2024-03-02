Hatt-ı Müstakim'in 5. durağı Kastamonu oldu
Hatt-ı Müstakim sergisi büyük beğeni topladı
KASTAMONU - Hatt-ı Müstakim Ahmet Kutluhan ve Talebeleri Hüsn-i Hat Sergisi'nin beşinci durağı Kastamonu oldu. Kastamonu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergide, hat sanatının tüm zarafetini taşıyan eserler sanatseverlerle buluştu.
Daha önce İstanbul, Erzurum, Ankara ve Bursa'da hat sanatı meraklıları ile buluşan Hatt-ı Müstakim Ahmet Kutluhan ve Talebeleri Hüsn-i Hat Sergisi'nin beşincisi Kastamonu'da açıldı. Kastamonu Belediyesi, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı ve Kutlu Bilgi Derneği'nin ev sahipliğinde, Mehmet Feyzi Efendi'nin 35. vefat yıldönümü anısına Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde düzenlenen sergi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Sergi öncesinde düzenlenen söyleyişide konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Hüsnü hat malumunuz üzere gelenekli sanatlarımız dediğimiz bizim tezhipli sanatlarımızda diyoruz. Bunların içerisinde en başta geliyor, en kıymetlisi olandır, hepsinin kaynağıdır. Diğerleri de onun etrafında şekillenen yazılan Mushaflarda, diğer eserlerde biraz daha göze hitap eder hale getirmek için gelişmiş zaman içerisindeki sanatlardır. Ama asıl olan hüsnü hattır. Gelenekli sanatlarımız dediğimizde ezbere söylenen bir şey değil. Malum insanoğluyuz, hepimizin elbette yazdığı ya da yaptığı bir emek ortaya koyarak yaptıkları eserler kıymetli oluyor. Ancak maalesef gelenek sanatlarımızda bizi zaman zaman üzen durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bu sanatların en önemli özelliği bir üstattan, hocadan öğrenilmesidir. Bu sanat ancak bir hocadan öğrenilebilir. Başta bir takım şeyler zanaattır. Görerek belki de yapılabilir. Önüne bir takım şeyler koyularak, onlara bakarak yapılabilir, geliştirilebilir, öğrenilebilir. Ama bizim geleneksel İslam sanatlarımız, Türk İslam sanatlarımız, hüsnü hat ve tezhipte aynıdır. Bunlar mutlaka bir hocadan özellikle de hüsnü hat mutlaka bir hocadan öğrenilmesi gerekiyor. Ben önüme alırım, birkaç esere bakarım ve yazarım diye öğrenilebilecek bir şey değil. Onun için meraklı olanlar var ise özellikle gençlerin bu sanatı öğrenmesi için kendilerine bir hoca bulmaları gerekiyor. Öbür türlü kendi kendilerine başlayıp, ben bunları yapıyorum ediyorum diye bir yerlere gelmeye başlayınca onların öğrendiklerini düzeltmesi daha da zorlaşıyor. Bu yüzden başta böyle bir uyarıda bulunmuş olalım" dedi.
Geleneksel Türk-İslam sanatları içerisinde çok nadide bir yere sahip olan hat sanatına gönül veren 37 güzide hat sanatçısının hüsn-i hat sergisini açmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı Kamil Çonkor ise, "Kastamonu'muz birçok alanda öncü olduğu gibi, yetiştirdiği birbirinden kıymetli Hüsn-i hat sanatçısıyla adeta hat sanatının başkenti niteliğindedir. Ünleri dünyaya yayılan Mustafa Şevki Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hacı Nuri Korman, Emrullah Demirkaya ve onların günümüz temsilcileri olan Ahmet Kutluhan, Tevfik Kalp, Alperen Çelik ve Aziz Tekiner, bu şehrin bağrından çıkmış çok kıymetli sanatçılarımızdır. Bunca sanatçıyı, bu güzel şehre getiren ve bir "Hatt-ı Müstakim" de birleştiren ise bu şehrin medar-ı iftiharı, manevi mimarı, büyük alim ve veli Mehmet Feyzi Efendi ve 35. vefat yıldönümü programıdır. Mehmet Feyzi Efendiyle şuan içerisinde bulunduğumuz bu tarihi mekanı bir hattı müstakimde birleştiren anlamlı bir olayı sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.
Söyleyişinin ardından serginin açılışını Vali Dallı, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ile hat sanatçısı Ahmet Kutluhan ve diğer davetliler kurdeleyi keserek yaptı.
Vali Dallı ve Başkan Vekili Yurt, sergiyi gezerek hat sanatçısı Ahmet Kutluhan'dan eserler hakkında bilgiler aldı.
Yoğun ilginin gördüğü sergiyi gezen Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni Mehmet Uysal ise, "Böyle güzel bir sergiye katıldığımız için gayet mutluyuz. Söyleyişi çok güzel oldu, bu emeğin arkasındaki süreci öğrenmek bu eserlerin değerini biraz daha anlatıyor. Bir öğrencinin 7 yıl sonunda icazet alması, bu kağıtların yapımının bile 1,5 yıl gibi bir süreçte yapılması ve çalışmalarda ince ince her hafta çalışmaların gösterilerek ilerlenmesi bizleri gerçekten çok etkiledi. Böyle güzel bir serginin Kastamonu'da açılmasından çok mutluluk duyduk. Aynı zamanda bu serginin açılmasında Ahmet Kutluhan'ın Tosyalı olması ve bu mesleğin eski üstatlarının da yine Kastamonulu olması, burada müze açılması talebinde de bulunması beni etkiledi. Emeği geçenlerden tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
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Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Kastamonu Şubesi öncülüğünde Kastamonu Belediyesi ve Kutlu Bilgi Derneğinin katkılarıyla Hattat Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde açıldı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, açılışta Hüsnühat sanatının geleneksel sanatlar içinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Sergi, 8 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.
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