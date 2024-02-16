Fotoğraf Sanatçısı ve Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "Hayalet Ağlar ve Marmara'ya hayat verenler" fotoğraf sergisi açıldı.
"Marmara'ya hayat verenler" ve "Marmara'ya zarar verenler" olarak iki bölümden oluşan sergide, Tahsin Ceylan tarafından Kocaeli ve Marmara Denizi'nde çekilen 45 fotoğraf yer alıyor.
TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergide, AA muhabirine bilgi veren Ceylan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi ile uzun yıllardır Marmara'nın özellikle de İzmit Körfezi'nin çevre ve ekosistemiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Bütün canlıların soluduğu havadaki oksijenin yüzde 70'inin denizlerden sağlandığını ifade eden Ceylan, deniz çayırlarının fotosentezinden biyosfere salınan oksijenin tüm canlılar için yaşam kaynağı olduğunu belirtti.
Denizde bırakılan balıkçı ağlarının neden olduğu sıkıntıları da anlatan Ceylan, "Balıkçılar ağ atıyorlar, ağları dipten çekiyorlar, gelmeyince de kesip bırakıyorlar, bıraktıkları zaman da o ağlar orada aslında avlanmaya devam ediyorlar. Çünkü o ağlara takılan balıklar, yengeçler kendilerini kurtaramıyorlar ve orada çırpınarak ölüyorlar." dedi.
Bunun daha önce belgeselini hazırladıklarını, sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu ağları çıkartmak istediğini ve büyük bir proje yürütüldüğünü belirten Ceylan, bir aydan fazla bir süre İzmit Körfezi'nden 5 tonun üzerinde ağ çıkartıldığını bildirdi. Ceylan, o ağların bu sergide "Marmara'ya zarar verenler" kısmında yer aldığını söyledi.
Belediyenin desteğiyle denizlerin o ağlardan temizlenerek geri dönüşüme gönderildiğini aktaran Ceylan, sergiye verdikleri destek nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TAV Esenboğa Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.
Açılışa Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu da katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Hayalet Ağlar ve Marmara'ya Hayat Verenler Sergisi Açıldı - Son Dakika
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'daki mitinginde yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin doğal gaz getirme yetkisine değinerek, 'Bizim olmadığımız büyükşehir belediyesi doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok.' dedi. Bu sözler, Hatay'da tartışmalara neden olan merkezi yönetimle yerel yönetim uyumunu bir kez daha gündeme getirdi.
Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davayı kazanan Gökçe Kırgız Durukan, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada "İsmi Gökçe Kırgız Taner olarak kullanmak istediği için yeniden dava açacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?