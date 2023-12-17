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Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki - Son Dakika
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Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki

Çirkin Kral başta olmak üzere birçok filmin yönetmenliğini üstlenen Yeşilçam'ın efsane ismi Yılmaz Atadeniz, koronavirüs nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Atadeniz için "Enteresan filmlere imza atan" diyerek başsağlığı mesajı paylaşan Zafer Algöz'e, Atadeniz ailesinden tepki geldi.

17.12.2023 - 15:02,  Güncelleme: 15:48
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91 yaşında hayatını kaybeden yönetmen ve senarist Yılmaz Atadeniz için "Enteresan filmlere imza atan" yorumunu yapan Zafer Algöz'e, Atadeniz ailesinden tepki geldi.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz Güney'in yer aldığı Çirkin Kral dahil 110 filmin yönetmenliğini, 33 filmin de senaristliğini üstlenen efsane sanatçı Yılmaz Atadeniz, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki

TAZİYE MESAJI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bebek Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilen 91 yaşındaki usta yönetmenin vefat haberini Zafer Algöz "Yeşilçamın enteresan filmlere imza atan yönetmeni Yılmaz Atadeniz ağabeyimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin" mesajıyla paylaşmıştı.

Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki

"TALİHSİZ VE CAHİLCE BİR AÇIKLAMA"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Atadeniz'in kızı Işık Atadeniz babasının filmleri için "enteresan" sözünü kullanan Zafer Algöz'e tepki gösterdi ve şunları söyledi: "Bu sözlerini tiyatro altyapılı ve vizyonlu bir sanatçıya yakıştıramadığım gibi son derece talihsiz ve cahilce bir açıklama yapmış. Çok üzücü, kendilerini kınıyorum. Yılmaz Atadeniz gibi sinemaya değerli eserler üretmiş, senelerce emek vermiş bir yönetmene bu yakıştırmayı yapmamalıydı."

Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz\'in ailesinden Zafer Algöz\'e sert tepki
YORUMLAR (1)
  • İrfan Ercan Ercan: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Yanıtla 1 0

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Son Dakika Kültür Sanat Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki - Son Dakika
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