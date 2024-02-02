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Hierapolis Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hierapolis Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Başlıyor

Hierapolis Antik Kenti\'nde Gece Müzeciliği Başlıyor

Hierapolis Antik Kenti, gece müzeciliği ile daha fazla turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hierapolis Antik Kenti'nin de içerisinde bulunduğu ören yerlerinde gece müzeciliğini en kısa sürede başlatacaklarını duyurdu. Gece ışıklandırma çalışmaları tamamlanan antik kent, gece 12'ye kadar misafirlerini ağırlayabilecek. Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'nin 2024 yılında misafir sayısının daha da artması bekleniyor.

02.02.2024 03:53
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Hierapolis Antik Kenti'nde gece müzeciliği için geri sayım başladı

DENİZLİ - Gece ışıklandırma çalışmaları devam eren Hierapolis Antik Kenti gece müzeciliği ile daha fazla turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bakan Ersoy Hierapolis Antik Kenti'nin de içerisinde bulunduğu ören yerlerinde gece müzeciliğini en kısa sürede başlatacaklarını duyurdu.

Türkiye turizminin 2023 rakamlarını ve 2024 yılı beklentilerinin açıklandığı programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 yılında turizm rekoru kırdığını ifade etti. Yurt genelinde gece ışıklandırma çalışmaları tamamlanan ve süren antik kentleri açıklayan Bakan Ersoy, gece müzeciliğinin sürdürülebilir turizme önemini vurguladı. Bakan Ersoy'un açıkladığı gece müzeciliğinin yapılacağı antik kentlerin arasında Hierapolis Antik Kenti de yer alıyor. Çalışmaların devam ettiği Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale travertenleri gece müzeciliği ile gece 12'ye kadar misafirlerini ağırlayabilecek.

Turistin yoğun olduğu ve turizm merkezlerine yakın ören yerlerinde turisti otelin dışına çıkartmak gerektiğini ifade eden Bakan Ersoy, ayrıca turistleri 12 ay boyunca getirtmek gerektiğini ifade etti. Gece müzeciliğini en kısa sürede başlatacaklarını dile getiren Bakan Ersoy, "Anadolu'nun 81 vilayete yaymamız gerekiyor. Buradaki en önemli silahınızda arkeolojimiz. Özellikle bir çalışma başlatmıştık. Geçen 2 yıllık süreçte buna yenilerini de ilave ederek devam ettiriyoruz. Efes Antik Kentinin ışıklandırmasını tamamlamıştık. Hierapolis Antik Kentini tamamlıyoruz. Patara antik kentini tamamlamıştık. Side antik kentini de geçen yıl tamamlamıştık. Çalışmalar devam ediyor. Özellikle kıyı kesimlerinde yaz aylarında Hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için turistler otelden çıkamıyor. Gün batımından sonra mümkünse gece çıkmak istiyorlar. Turizm gelirlerinden alınan payı şehir paydaşlarına yayacağız. Uzak destinasyonlardan turist getirebilmesine destek veriyor" dedi.

2023 yılında Pamukkale 2 milyonu aşan turisti ağırladı

2022 yılında 1 milyon 990 bin 786 kişiyi ağırlayan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti, 2023 yılında ise 2 milyon 195 bin 454 kişiyi misafir etti. Yalnızca 2023 Aralık ayında 72 bin 634 kişi beyaz cenneti ve Hierapolis Antik Kentini ziyaret etti. Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'nin 2024 yılında misafir sayısının daha da artması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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