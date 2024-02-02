Hierapolis Antik Kenti\'nde Gece Müzeciliği Başlıyor

Hierapolis Antik Kenti'nde gece müzeciliği için geri sayım başladı
DENİZLİ - Gece ışıklandırma çalışmaları devam eren Hierapolis Antik Kenti gece müzeciliği ile daha fazla turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bakan Ersoy Hierapolis Antik Kenti'nin de içerisinde bulunduğu ören yerlerinde gece müzeciliğini en kısa sürede başlatacaklarını duyurdu.
Türkiye turizminin 2023 rakamlarını ve 2024 yılı beklentilerinin açıklandığı programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 yılında turizm rekoru kırdığını ifade etti. Yurt genelinde gece ışıklandırma çalışmaları tamamlanan ve süren antik kentleri açıklayan Bakan Ersoy, gece müzeciliğinin sürdürülebilir turizme önemini vurguladı. Bakan Ersoy'un açıkladığı gece müzeciliğinin yapılacağı antik kentlerin arasında Hierapolis Antik Kenti de yer alıyor. Çalışmaların devam ettiği Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale travertenleri gece müzeciliği ile gece 12'ye kadar misafirlerini ağırlayabilecek.
Turistin yoğun olduğu ve turizm merkezlerine yakın ören yerlerinde turisti otelin dışına çıkartmak gerektiğini ifade eden Bakan Ersoy, ayrıca turistleri 12 ay boyunca getirtmek gerektiğini ifade etti. Gece müzeciliğini en kısa sürede başlatacaklarını dile getiren Bakan Ersoy, "Anadolu'nun 81 vilayete yaymamız gerekiyor. Buradaki en önemli silahınızda arkeolojimiz. Özellikle bir çalışma başlatmıştık. Geçen 2 yıllık süreçte buna yenilerini de ilave ederek devam ettiriyoruz. Efes Antik Kentinin ışıklandırmasını tamamlamıştık. Hierapolis Antik Kentini tamamlıyoruz. Patara antik kentini tamamlamıştık. Side antik kentini de geçen yıl tamamlamıştık. Çalışmalar devam ediyor. Özellikle kıyı kesimlerinde yaz aylarında Hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için turistler otelden çıkamıyor. Gün batımından sonra mümkünse gece çıkmak istiyorlar. Turizm gelirlerinden alınan payı şehir paydaşlarına yayacağız. Uzak destinasyonlardan turist getirebilmesine destek veriyor" dedi.
2023 yılında Pamukkale 2 milyonu aşan turisti ağırladı
2022 yılında 1 milyon 990 bin 786 kişiyi ağırlayan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti, 2023 yılında ise 2 milyon 195 bin 454 kişiyi misafir etti. Yalnızca 2023 Aralık ayında 72 bin 634 kişi beyaz cenneti ve Hierapolis Antik Kentini ziyaret etti. Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'nin 2024 yılında misafir sayısının daha da artması bekleniyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçileri rehin alan saldırgan, polis ekiplerinin operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırganın fabrikanın eski çalışanı olduğunu söyledi.
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada Kayseri detayı dikkat çekti. Saldırının arkasındaki örgüt üyelerinin olaydan önce Kayseri'de bir evde ve otelde iki ayrı toplantı gerçekleştirdikleri belirlendi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından tabancayla vurulan taksi şoföründen acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Taksi içi kamerasına yansıyan olayda saldırganın şoföre, "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği görülmüştü.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, adaylık sürecine ilişkin tepki gösterdi. Keskin yaptığı açıklamada, ''Aday gösterilmeyeceğim İmamoğlu tarafından PM'den önce tebliğ edildi.'' dedi. Yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyen bir başka isim olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisini makamına çağırdığını ve ''Yol yürümeyeceğini'' söylediğini belirtmişti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, ''İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?'' sorusuna, ''Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek.'' yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan umutlandıran ''ateşkes'' açıklaması geldi. Açıklamada, ''Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi'' denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda ateşkes konusu ele alınacak.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden gelen yardım çığlıkları üzerine mahalleli polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 50 yaşındaki bir kadını bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis, cinayet şüphesiyle evde bulunan kadının eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı.
Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi protestoları Türkiye'nin komşusu Yunanistan'a sıçradı. Selanik'te hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı. Sembolik olarak tabut taşıyan çiftçiler çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Hierapolis Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Başlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?