Hırvatistan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Hırvatistan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

24.05.2022 21:43

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenledi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı için Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında düzenlenen etkinlikte konuklara Türk mutfağından yemekler sunuldu.

Etkinliğe, resmi ziyaretler kapsamında Zagreb'de bulunan TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu heyetleri de katıldı.

Büyükelçi Hızlan, burada yaptığı konuşmada, misafirlere "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından tatların sunulacağını belirtti. Hızlan, "Bu haftayı Emine Erdoğan'ın hanımefendi öncülüğünde, 'Türk Mutfağı Haftası' olarak kutlamaktayız. Burada görmüş olduğunuz kitap, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türk mutfağının en güzel tariflerinin toplanması ile hazırlandı. Büyükelçilik aşçımız da bu akşam bu kitaptan bazı tatları sizler için hazırladı." diye konuştu.

Etkinliğe, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği temsilcileri, iki ülkeden kurumların temsilcileri, Hırvat-Türk Derneği üyeleri ve parlamento üyeleri katıldı.

Hırvatistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
Hırvatistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
Hırvatistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
Hırvatistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
Hırvatistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hırvatistan'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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