Hititler Sergisi Seul'de Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hititler Sergisi Seul'de Açıldı

Hititler sergisi, Anadolu'nun mirasını Güney Kore'ye taşıyarak kültürel bağları güçlendiriyor.

08.03.2025 12:16
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Hititler sergisiyle Anadolu'nun binlerce yıllık mirası Güney Kore'ye taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Seul Baekje Müzesi'nde dün açılan "Hititler" sergisi, Türkiye'den getirilen 212 eseri sanatseverlerle buluşturdu.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan sergide, Çorum, Boğazköy ve Alacahöyük müzelerinden seçilmiş eserler yer alıyor.

Milattan önce 17. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Hititler, zengin kültürel mirasıyla uluslararası bir platformda tanıtılıyor.

Serginin açılışında konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Hititlerin kültürel ve sanatsal zenginliğini uluslararası bir kitleyle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önce Gimhae Ulusal Müzesi'nde sergilenen eserler, 37 binin üzerinde ziyaretçiyle büyük ilgi görmüştü.

Hitit medeniyetinin izlerini taşıyan koleksiyon, 23 milyon nüfuslu Seul'de de sanatseverlerle buluşarak Türkiye'nin kültürel mirasını geniş kitlelere tanıtıyor.

"Bağları daha da güçlendirecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Anadolu'nun kadim mirasını Seul'e taşıdıklarını belirten Bakan Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

" Göbeklitepe'yi Roma'ya götürdük, büyük ilgi gördü. Şimdi Sıra Hititler'de. Seul Baekje Müzesi'nde kapılarını aralayan 'Hititler' sergisiyle Anadolu'nun binlerce yıllık mirasını Güney Kore'ye ulaştırdık. Türkiye'den getirilen 212 eser, ziyaretçilerini Milattan önce 17. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Hititlerle buluşturuyor. Çorum, Boğazköy ve Alacahöyük müzelerinden seçilen eserler, Türkiye ile Kore arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirecek. Sergimiz 8 Haziran'a kadar açık olacak. 18 Nisan'da ise 'Türkiye-Hititler Uluslararası Akademik Konferansı' düzenlenecek. Alanında uzman akademisyenler, Hitit medeniyetini bilimsel açıdan ele alacak. Anadolu'nun kadim mirasını dünyanın dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz."

Hititler bilim dünyasında tartışılacak

Öte yandan, sergiye paralel olarak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının girişimi ve Seul Baekje Müzesi ile Gimhae Ulusal Müzesi'nin katkılarıyla 18 Nisan'da "Türkiye-Hititler Uluslararası Akademik Konferansı" düzenlenecek.

Konferansa, Hititler üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Andreas Schachner, Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Dr. Önder İpek ile Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş konuşmacı olarak katılacak.

Hititlerin izlerini günümüzle buluşturan sergi ve konferans, Türkiye'nin kültürel mirasını dünya sahnesine taşıyan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hititler Sergisi Seul'de Açıldı - Son Dakika

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