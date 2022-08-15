İzmir'deki Meryem Ana Evi'nde "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" ayini yapıldı - Son Dakika
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İzmir'deki Meryem Ana Evi'nde "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" ayini yapıldı

15.08.2022 12:38
İzmir'deki Meryem Ana Evi'nde "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" ayini yapıldı

Hristiyanlar için kutsal sayılan "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi.

Hristiyanlar için kutsal sayılan " Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi.

"Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla Türkiye ve yabancı ülkelerden çok sayıda Hristiyan, Meryem Ana Evi'nde bir araya geldi.

Mum yakıp dilek dileyenler, "Meryem Ana'ya Övgü Duası" etti. Ayine katılanlara turfanda incir ve üzüm ile ekmek ikram edildi.

İzmir Başepiskoposu ve Metropoliti Martin Kmetec'in yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

Kmetec, ayindeki konuşmasında Meryem Ana'nın göğe alınışını sevinçle kutladıklarını belirterek kilise öğretisinin "Meryem Ana'nın dünyevi yaşamı sonlandıktan sonra beden ve ruh olarak göğe alındığını" söylediğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Meryem Ana, Selçuk, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'deki Meryem Ana Evi'nde 'Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü' ayini yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki Meryem Ana Evi'nde "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" ayini yapıldı - Son Dakika
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