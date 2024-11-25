Hüsn-i Hat Sanatı Sergisi İstanbul\'da

Kültür Sanat

İstanbul'da açılan Hüsn-i Hat Sanatı Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açılan Hüsn-i Hat Sanatı: İstanbul Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hüsnühat Sanatı: İstanbul Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sergisi', Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Usta hattatların ve genç sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi vatandaşların ilgisini çekti. Hasan Çelebi, Fuat Başar, Salih Zeki Tekin, Mahmut Şahin, Ahmet Kutluhan, Melek Bayraktar, Ayşe Süheyla Ekici, Abdullah Gün, Nejdet Altıparmak ve Ahmet Demir'in aralarında olduğu usta hattatların ve genç hat sanatçılarının eserlerin yer aldığı sergi 29 Kasım'a kadar açık olacak.