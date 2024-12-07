Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıldönümü Törenleri Başladı

Kültür Sanat

17 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve bugün 'Muhabbet Vakti' temalı yürüyüşle başlayan 'Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde sema gösterisi yapıldı. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sema gösterisinden önce Kur'an-ı Kerim okundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde sanatçı Ahmet Özhan, konser verdi. Tasavvuf tarihi araştırmacısı yazar Mahmut Erol Kılıç da Mevlana'nın önemli eseri Mesnevi'yi anlattı. Davetlilerin büyük ilgiyle izledikleri tören, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisiyle sona erdi.

'Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında 17 Aralık'a kadar sema gösterileri, Mevlana üzerine söyleşiler ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. 17 Aralık akşamı da 'düğün gecesi' anlamına gelen Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' töreniyle sona erecek.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,