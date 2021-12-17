Hz. Mevlana'nın sanduka ve puşidesi 1895 yılından sonra ilk defa yenilendi - Son Dakika

Hz. Mevlana'nın sanduka ve puşidesi 1895 yılından sonra ilk defa yenilendi

KONYA - Hazreti Mevlana ile oğlu Sultan Veled Hazretlerinin sanduka ve puşidesi 1895 yılından sonra ilk defa yenilendi.

Hazreti Mevlana'nın sandukasının ilk haline icra edilmesi, babası Sultanul Ulema Hazretlerinin kabri üzerinde bulunan ilk ahşap sandukaya benzetilmek suretiyle yenilenmesine karar verilmişti. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Mevlana Müzesi'nde bulunan Hazreti Mevlana ve oğlu Sultan Veled Hazretlerinin yenilenen saduka ve puşidesinin değişimi düzenlenen programla gerçekleştirildi. Törene, Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bütün müştemilatıyla yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, "Tarih boyunca gerek Hazreti Mevlana gerekse diğer manevi büyüklerin mezar sandukaları ve örtüleri yenilenmiştir. Kanuni'den sonra 3. Selim ve 2. Abdülhamit Han zamanında da Mevlana Hazretlerinin türbesi, sandukası ve puşidesi yenilenmiştir. Bu sene Abdülhamit Han'ın puşidesinin 126. yılıdır. Bu puşideyi 2018 yılında restore ettirdik. Fakat Bilim Heyetimiz neredeyse 126 yıldır kullanımda olan puşidenin korunmaya alınması gerektiğini belirtti. Bakanlığımızın yetkilileri ve uzmanlarla görüşülerek sandukanın da ilk haline icra edilmesine karar verilmiştir" dedi.