İBB ve Edirne Belediyesi'nden Kültürel İşbirliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

İBB ve Edirne Belediyesi'nden Kültürel İşbirliği

İBB ve Edirne Belediyesi\'nden Kültürel İşbirliği

İBB ile Edirne Belediyesi arasında kültürel işbirliği protokolü imzalandı.

13.01.2025 19:17
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Edirne Belediyesi arasında kültürel işbirliği protokolü imzalandı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki protokol töreninde yaptığı konuşmada, İBB Miras Projesi'nin geçmişin değerlerini geleceğe taşıdığını söyledi.

İBB Miras'ın İstanbul'un dünya kültür mirasındaki yerini koruma ve güçlendirme misyonuyla hareket ettiğini belirten Akın, "İBB Miras, Türkiye'nin ortak değeridir. Bugün İBB ile Edirne'mizin bu eşsiz mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma yolunda önemli bir işbirliğine imza atıyoruz. Bu protokol sadece fiziksel eserlerin korunmasını değil aynı zamanda kültürümüzün, sanatımızın ve manevi değerlerimizin yaşatılmasını da hedeflemektedir." diye konuştu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da tarihi kentlerin kimliğini koruyacak şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Projelerin hazırlanmasında akıl birliği sağlayacaklarını anlatan Polat, "Bu tür tarihi kentlerde kent mobilyasından, parklarda kullanılabilecek oyun ünitelerine kadar ya da kaldırımda kullanılabilecek malzemeye kadar bütün detaylar adım adım özenli şekilde yapılmalıdır." dedi.

Konuşmaların ardından Akın ve Polat protokolü imzaladı.

Törene CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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