İbrahim Hakkı Hazretleri\'ni Anma

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin vefatının 246. yıl dönümünü yaptığı basın açıklamasıyla hatırlattı.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çok yönlü bir ilim, sanat ve fen adamı olduğunu vurgulayarak onun yazdığı Marifetname'nin Erzurum'da yıllarca Kur'an'dan sonra en çok okunan kitap olduğunu söyledi.

Başkan Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti: "Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 18 Mayıs 1703 ila 22 Haziran 1780 arasında yaşamış, tarikat ehli, veli, mütefekkir, sosyolog, psikolog, kozmografyacı, müceddit; tıptan jeolojiye, biyolojiden matematiğe, hukuktan hikmete bir mütefennin, bir akaid hocası, müellif ve şairdir. İlmi çevrelerce vaktinin kutbu olarak da kabul edilen İbrahim Hakkı Hazretleri, hemşehrisi Kadı Mustafa Darir gibi ilmi eserlerini dönemindeki diğer ilim adamlarının birçoğunun aksine Türkçe yazmıştır. Eserlerinin dilinin Türkçe olmasından dolayı bilhassa Marifetname adlı eseri Erzurum ve çevresinde Mevlid-i Şerif ile birlikte Kur'an'dan sonra en çok okunan kitap olmuştur. Bu yönüyle Marifetname'ye 'Doğu'nun Mesnevisi' benzetmesi de yapılmıştır.

'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?' diyerek ekinoks günlerinde doğan güneşin ilk olarak hocası Fakrullah Efendi'nin kabrine doğması için yaptığı özel kümbet ile tanınan İbrahim Hakkı Hazretleri yazdığı eserlerle halkın kültür ve irfanını ciddi şekilde etkilemiştir. 'Har kıtası Mevla görelim neyler/ Neylerse güzel eyler' beyitleriyle biten Tevfizname ismiyle bilinen şiiri hemen her Erzurumlunun ezberinde olan İbrahim Hakkı Hazretleri 18. asrın Mevlanası olarak görülmüştür. Bu büyük Allah dostunu, kıymetli hemşehrimizi vefatının 246. yıl dönümünde rahmetle ve şükranlar anıyoruz." - ERZURUM