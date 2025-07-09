İçkale Müze Kompleksi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kültür Sanat

İçkale Müze Kompleksi'ne Yoğun İlgi

09.07.2025 12:09
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Diyarbakır'daki İçkale Müze Kompleksi, 2023'ün ilk yarısında 141 bin ziyaretçi ağırladı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde içinde tescilli 14 tarihi yapı olan ve çeşitli dönemlere ait 100 bine yakın eserin bulunduğu İçkale Müze Kompleksi, yılın ilk 6 ayında 141 bin ziyaretçi ağırladı.

Sur ilçesinde 2014'te tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 2015'te 'İçkale Müze Kompleksi' olarak ziyaretçilere kapılarını açan yerleşkeyi, bu yılın ilk 6 ayında 141 bin kişi ziyaret etti. İçerisinde Valilik Kabul Makamı, Saint George Kilisesi, eski cezaevi gibi 14 tescilli yapı olan ve 100 bine yakın eserin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçiler, bunlardan teşhir salonlarından sergilenen bin 615'ini inceleme fırsatı buluyor. Kuruluşu 1934 yılına dayanan müzenin, yılsonuna kadar 300 bin ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor. Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, müzenin Türkiye'nin en eski ve köklü müzelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır Müzesi 1934 yılında kurulmuş, Türkiye'nin en eski ve köklü müzelerinden biridir. 2015 yılında biz İç Kale yerleşkesine yerleştik. Müdürlük olarak 5 müze ve 1 ören yeri bünyemizde bulunuyor. Buraya taşındıktan sonra ziyaretçiler için bir teşhir yapıldı ve müzemize rağbet arttı. Müzemizi 2021 yılında 47 bin, 2022'de 68 bin, 2023 yılında 131 bin, 2024 yılında da 194 bin kişi ziyaret etti. Her yıl üzerine koya koya ilerliyoruz. Bu da müzemiz açısından oldukça önemlidir. 2024 yılında Diyarbakır'a gelen her 100 kişiden 16'sı müzemizi ziyaret etti. Buda bizim için sevindirici bir durum. Diyarbakır'a gelen yabancıların tamamının da müzemize geldiğini biliyoruz" dedi.

'TÜM YILLARIN REKORUNU KIRDIK'

Yapılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan birçok eserin sergilendiğini belirten Gizligöl, "2025 yılı müzemiz açısından oldukça iyi geçiyor. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı içerisinde ay bazı olarak tüm yılların rekorunu kırdık. İlk 6 ay ziyaretçi sayısına baktığımız zaman 141 bin kişi müzelerimizi ziyaret etti. Yılsonuna doğru 300 bin ziyaretçiyi hedefliyoruz. Bu da yüzde 55'lik bir oran. Bu konuda yılımız iyi geçiyor. Ekim ayında düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivali'nde çok ciddi bir ziyaretçi geleceğine inanıyoruz. Diyarbakır, müzeler açısından kıymetli bir ildir. Ziyaretçi sayıları da bunu gösteriyor. Gelen turistler muhakkak müzelerimizi ziyaret ediyor. 5 yıl içerisinde 500 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Yeni ören yerleriyle birlikte 10 yıl içerisinde de 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz. İlk 6 ay çok olumlu ve güzel geçti. Diyarbakır'da çok sayıda kazı çalışması yürütülmüş ve çok kıymetli eserler müzeye getirilmiş. Müzemizin koleksiyonunda 36 bin 600 eserimiz var. 100 bine yakın etütlük eserimiz var. Bunların bin 615 tanesini vatandaşa sergiliyoruz. Diyarbakır müzeler kenti olmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda 6'ncı müzemiz, 'Diyarbakır Cezaevi Anı Müzesi' olacak" diye konuştu.

İstanbul'dan Diyarbakır'ı gezmeye gelen turist Sevda Kısrık ise, "İstanbul'dan geliyorum. Burayı çok merak ediyordum. Gelmeden önce arkadaşlarımızla konuştuğumuzda laf arasında geçiyordu. Burada ilgimi çeken sikkeler ve kadın olarak takılar dikkatimi çekti. Gezmekten çok keyif aldım" dedi.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR/,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat İçkale Müze Kompleksi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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