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III. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali sona erdi

Ünlü şeflerle lezzet dolu festival damakları şenlendirdi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Antalya'dan Dünya'ya" mottosuyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve ziyaretçi akınına uğrayan Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, sona erdi. Festival damaklarda unutulmaz tatlar, hafızalarda keyifli anlar bıraktı.

Yerel ürünlere sahip çıkmak, Antalya mutfağını ve bölgenin coğrafi işaretli ürünlerini öne çıkararak onları geleceğe miras bırakmak hedefiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali bu yıl da yoğun ilgi gördü. Karaalioğlu Parkı'ndaki fuar alanında 3 gün boyunca Dünyaca ünlü şeflerin de katılımıyla düzenlenen festival sergiler, ürün tanıtımları, atölyeler, paneller, söyleşiler, yarışmalar ile konserler, yerli ve yabancı pek çok kişi tarafından takip edildi. Antalya'nın yerel tarım ürünleri ile lezzetlerinin yer aldığı stantlar yoğun ilgi gördü. Festivalin ziyaretçileri, Antalya'nın yerel mahsullerini tanırken zengin gastronomisinin tadına baktı, eşsiz lezzetlerini keşfetti.

Gastronominin kalbi Antalya'da attı

"Antalya'dan Dünya'ya" mottosuyla düzenlenen festival, Türkiye ve dünyadan birbirinden ünlü Michelin yıldızlı şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri ve lezzet tutkunlarını Antalya'da buluşturdu. Festivalin üçüncü ve son gününde gastronomiye yönelik düzenlenen panel ve söyleşilerde. Geleceğin Mutfağında Yerel Ürünlerin Önemi, Sokak Yemekleri ile Gastronomi Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, Antalya'nın Gurme Haritası, Geleceğin Mutfağında Doğru Gıda Uygulamaları, Antalya'nın Dijital Geleceği, Sokak Lezzetleri ile Gastronomik Yenilik, Yerel Lezzetleri ve Kültürü Ön Plana Çıkarma Girişimleri, Yörük Mutfağı, Antalya'nın Coğrafi İşaretli Ürünleri, Yerel Tarımın Geleceği ve Tarladan Sofraya Tarım Konseptinin Sürdürülebilirliği konuları ele alındı.

Şef Arda Türkmen büyük ilgi gördü

Festivalin son gününde ünlü şef Arda Türkmen de Antalyalı lezzet tutkunlarıyla buluştu. "Piyazdan ve Kabaktan Öte Tahin" isimli söyleşi ve yemek etkinliğinde ünlü şefin "Tahin soslu roka salatası" sunumu büyük beğeni topladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Food Fest etkinliğinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Arda Şef, "Festivalin üçüncü yılında da sizlerle olmaktan mutluyum. Antalya'da olmak her zaman çok güzeldir. Festival bu yıl da çok başarılı, katılım yine çok yüksek" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de etkinlik sonunda Arda Türkmen'e plaket taktim etti. Sunumu not aldığını ve en kısa sürede evde deneyeceğini söyleyen Cansel Tuncer, "Arda Türkmensiz bir Food Fest düşünemiyoruz. Yine çok güzel bir sunuma imza attı. Katıldığı için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Tuncer'in "evde yemekleri kim yapıyor" sorusu üzerine ünlü şef evde yemekleri kendisinin yaptığını söyledi.

Üniversiteli şef adayları yarıştı

Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin en heyecanlı anlarından biri de yarışma çadırında düzenlenen Üniversitelerin Gastronomi Bölümünde eğitim alan öğrencilerin katıldığı yemek yarışması oldu. Altı üniversitenin katıldığı yarışmada şef adayı öğrenciler jüri önünde hünerlerini sergiledi. Yarışma sonunda birinciliği Akdeniz Üniversitesi kazanırken; ikinci Özyeğin Üniversitesi üçüncü ise Bahçeşehir Üniversitesi oldu. Yarışma sonunda kazanlara ödülleri taktim edildi. Foodfest'in son gününde Eyüp Kemal Sevinç, Uğur Volkan Uysal, Rafet İnce, Özge Şahin, Mehmet Özer ve Serhat Doğramacı gibi ünlü isimler düzenlenen workshoplarla Antalyalılara yemek yapmanın inceliklerini gösterdi. Ünlü şeflerin şovları konuklar tarafından ilgiyle izlendi ve büyük beğeni topladı.