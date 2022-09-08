Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde İbrahim Tatlıses, "Sarhoş", "Seni Sevmediğim Yalan", " Adana 'ya Gel Gidek", "Mavi Mavi", "Hülya" ve "Bebeğim"in de aralarında bulunduğu birçok sevilen eseri seslendirdi.

Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi - Son Dakika

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