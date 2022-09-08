İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

08.09.2022 22:52
İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

"İmparator" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi.

"İmparator" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi.

Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen konserde ünlü şarkıcı, Manisalı hayranlarıyla buluştu.

İki hafta önce Bodrum'da kaza geçiren Tatlıses, tekerlekli sandalye üzerinde şarkılarını söyledi.

Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde İbrahim Tatlıses, "Sarhoş", "Seni Sevmediğim Yalan", " Adana'ya Gel Gidek", "Mavi Mavi", "Hülya" ve "Bebeğim"in de aralarında bulunduğu birçok sevilen eseri seslendirdi.

Konserde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tatlıses'e arasında mesir macununun da bulunduğu yöresel ürünlerden oluşan hediyeyi verdi.

Vali Yaşar Karadeniz de Tatlıses'e çiçek takdim etti.

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Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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