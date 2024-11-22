İnci Taneleri'nden Annem Ankara'ya özel gönderme - Son Dakika
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Kültür Sanat

İnci Taneleri'nden Annem Ankara'ya özel gönderme

İnci Taneleri\'nden Annem Ankara\'ya özel gönderme

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri, son bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın seslendirdiği 'Bergüzar' türküsüyle yeni dizi Annem Ankara'ya göndermede bulundu. Hazar Ergüçlü'nün eğlenceli dansıyla dikkat çeken bölüm, izleyicileri etkiledi.

22.11.2024 13:34  Güncelleme: 13:38
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KANAL D'nin, BKM imzalı dizisi İnci Taneleri, kanalın yeni projesi 'Annem Ankara'ya 'Hoş geldin' mesajı verdi. İnci Taneleri'nin son bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı 'Azem' karakteri, Annem Ankara'da Zuhal'e hayat veren Bergüzar Korel'e 'Bergüzar' türküsüyle seslendi.

TÜRKÜ ZİYAFETİ

Reyting rekortmeni dizi İnci Taneleri, son bölümüyle nefesleri kesti. Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün eğlenceli dansıyla dikkat çeken bölümde Yılmaz Erdoğan Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara'ya 'Bergüzar' türküsüyle pas attı. Yılmaz Erdoğan'ın muhteşem performansı ise dikkat çekti.

ETTİĞİ SİTEMLER BOYU AŞIYOR

Erdoğan'ın seslendirdiği Bergüzar türküsünün sözleri şöyle: "Bir Bergüzar salmış cananım, Ettiği sitemler boydan aşıyor. Sönmemiş bağrında közü dumanı, Duydum kanlı yaşlar bentten taşıyor..."

BERGÜZAR NE DEMEK?

Azem, dost meclisinde söylediği türküyle dertlendiği sırada Nergis, "Bergüzar ne demek?" diye sordu. Farsça bir sözcük olan Bergüzar, "Hatıra" veya "Hediye" anlamlarına geliyor.

ANNEM ANKAYA'YA GÖNDERME

Erdoğan'ın sesinden ekrana gelen Bergüzar türküsü izleyicinin kalbine işlerken İnci Taneleri de kanalın yeni yapımı Annem Ankara'ya sıcak bir göndermede bulundu.

GERÇEK BİR HİKAYE

Kanal D'nin yeni projesi Annem Ankara, bu hafta içi yayın hayatına başladı. Gerçek bir hikayeyi ekrana getiren Annem Ankara, 90'lı yılların atmosferini gerçekçi bir bakış açısıyla seyirciye yansıtıyor. Annem Ankara'da başrolleri Mehmet Günsür ile birlikte Azem'in türküsüyle aynı ada sahip olan Bergüzar Korel oynuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat İnci Taneleri'nden Annem Ankara'ya özel gönderme - Son Dakika

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