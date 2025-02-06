İngiliz Seyyah Karl Bushby Türkiye'de - Son Dakika
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Kültür Sanat

İngiliz Seyyah Karl Bushby Türkiye'de

İngiliz Seyyah Karl Bushby Türkiye\'de

26 yıldır yürüyerek dünya gezen Karl Bushby, Türkiye seyahatine başladı ve Karadeniz'i keşfedecek.

06.02.2025 12:18
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Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Türkiye'ye geldi.

Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1999'da seyahatlerine başlayan 55 yaşındaki Bushby, 3 ayda tamamlamayı planladığı Türkiye gezisine Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden başladı.

26 yıldır hiçbir ulaşım aracı kullanmadan adım adım adım dünyayı gezen İngiliz seyyah, Karadeniz illerini gezerek İstanbul'a ulaştıktan sonra Edirne üzerinden Yunanistan'a, oradan Avrupa'ya gitmeyi amaçlıyor.

Türkiye'ye gelişindeki ilk gününde yaklaşık 20 kilometre yürüyerek Hopa ilçesine ulaşan Bushby, AA muhabirine, herhangi bir ulaşım aracı kullanmadan dünyanın dört bir yanını yürüyerek dolaştığını söyledi.

Yürüyerek İngiltere'deki evine tekrar geri dönmeyi planladığını anlatan Bushby, "Bugün 9 bin 584 gün oldu. Sanırım bu 26 yıl 3 aydır yürüdüğüm anlamına geliyor. Bu inanılmaz derecede zorlu bir yolculuktu. 1999 yılında başladık ve bu sürenin büyük bir kısmını yürüdüm. Toplumsal ve finansal krizler, vize yasakları, salgın hastalıklar gibi beni yavaşlatan nedenler nedeniyle yürüyemediğim zamanlar oldu." diye konuştu.

"Türkiye'deki seyahatimin 3 ay süreceğini tahmin ediyorum"

Bushby, ulaşım aracı kullanmadığı için okyanusları ve denizleri yüzerek ya da buzulları kullanarak geçtiğini dile getirdi.

Alaska'dan Rusya'ya kadar Kuzey Buz Denizi'ni buzulların üzerinden yürüyerek geçtiğini anlatan Bushby, "En son Hazar Denizi'ni yüzerek geçmek zorunda kaldım. Böyle bir şey yapmak oldukça karmaşık olabiliyor. Olabildiğinden fazla çok hikayem var. İnanılmaz bir yolculuktu ve Türkiye'deyim. Türkiye'de çok zaman geçireceğim. Türkiye çok büyük bir ülke. Türkiye'deki seyahatimin 3 ay süreceğini tahmin ediyorum. Vize konusunda 3 ayım var ve bu süreyi kullanmayı umuyorum." diye konuştu.

İngiliz seyyah, Türkiye'deki rotasında Karadeniz'de son olarak Samsun'a ulaşacağını belirterek, "Güneye doğru dağları ve otoyolları aşarak İstanbul'a gideceğim. İstanbul ilginç olacak. Tabi boğazı yüzerek ya da köprüden geçmem için izin almam gerekiyor. Bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilirim. İstanbul'dan da Yunanistan'a gideceğim." dedi.

Hava koşullarını ön planda tuttuğunu, genellikle gündüz saatlerinde yolculuğunu sürdürdüğünü aktaran Bushby, şöyle devam etti:

"Geceleri nerede uyuyacağımı bilmiyorum ve çoğu zaman bir yer bulamıyorum. Geceleri yol kenarlarında yatıyorum. Bu yolda uyumak için yer bulmak çok zor. Uçurum ve deniz var. Hazar Denizi'nde uyumak için destek teknemiz vardı. Bütün gün yüzdükten sonra teknede gece uyudum. Sonra kaldığım yerden devam ettim. Bering Denizi'nde Alaska'dan Rusya'ya geçerken buz üzerinde uyudum. Bu farklı bir hikaye. Buz üzerinde uyur, sonra 12 saat hareket edersiniz."

"Eminim yol boyunca harika manzaralar göreceğim"

Karl Bushby, İstanbul'a gitmek için sabırsızlandığını, Türkiye hakkında merak ettiği çok şeyin olduğunu vurguladı.

Yollarda kendini mutlu hissettiğini ifade eden Bushby, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yol boyunca güzel manzaralar göreceğime inanıyorum. Karadeniz kıyısı boyunca nasıl şeyler olduğunu görmek istedim. Dağların üstünden ve arasından geçmek ilginç olacak. İstanbul'a ulaşmak için sabırsızlanıyorum. Eminim yol boyunca harika manzaralar göreceğim. Yol şartları oldukça iyi. Ben günlük bazda yol koşullarının ne olduğu ile ilgileniyorum. Hava şu an harika değil ama kötüde değil. Uyumak için yer bulduğum sürece sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Yollar iyi ise ben mutluyum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İngiliz Seyyah Karl Bushby Türkiye'de - Son Dakika

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