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İngiltere ziyaretinde dikkatini çeken kelebek bahçesini Beykoz'da kurdu - Son Dakika

İngiltere ziyaretinde dikkatini çeken kelebek bahçesini Beykoz'da kurdu

11.11.2021 10:02

İngiltere ziyaretinde dikkatini çeken kelebek bahçesini Beykoz'da kurdu -15 türde 800 kelebeğin bulunduğu kelebek bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor İngiltere gezisinde gördüğü kelebek bahçesinden etkilenen Çiğdem Ünlü, Beykoz'da açtığı kelebek bahçesinde 15 tür farklı kelebeği tek çatı...

İngiltere ziyaretinde dikkatini çeken kelebek bahçesini Beykoz'da kurdu

-15 türde 800 kelebeğin bulunduğu kelebek bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

İSTANBUL - İngiltere gezisinde gördüğü kelebek bahçesinden etkilenen Çiğdem Ünlü, Beykoz'da açtığı kelebek bahçesinde 15 tür farklı kelebeği tek çatı altında ziyaretçilerle buluşturdu. Çiğdem Ünlü, özel olarak iklimlendirilen alanda 800 kelebeğin neslinin devamına katkıda bulunuyor.

İngiltere gezisinde gördüğü kelebek bahçesinden etkilenen Çiğdem Ünlü, Beykoz'da 15 farklı kelebek türünün barındığı özel olarak iklimlendirilen bir ortam oluşturdu. Her yaştan ziyaretçiyi ağırlayan kelebek bahçesi ziyaretçilerine kelebeklerin yaşamını yakından görme fırsatı sunuyor. Beykoz'da özel olarak iklimlendirilen alanda yaşayan kelebekler belirli ülkelerden özel olarak getiriliyor. 800 kadar kelebeğe ev sahipliği yapan Beykoz'daki kelebek bahçesinde, tropikal bir iklim oluşturularak, 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem koşullarında 15 tür kelebeğe ev sahipliği yapılıyor.

"İngiltere'de gezerken ilk kelebek bahçesini gördük"

Kelebek bahçesi yapımına nasıl başladığını anlatan Çiğdem Ünlü, "Kardeşim ve eşimle beraber İngiltere'de gezerken ilk kelebek bahçemizi gördük. Çok beğendik. Dedik ki Türkiye'deki çocuklar niye bunu görmesinler? Sonra dünyadaki bütün kelebek bahçelerini gezmeye başladık. ve İngiltere'dekine benzer olanı da bu alanda oluşturduk.

Yaklaşık 15 türe yakın kelebek her zaman bulunduruyoruz. Kelebek bahçemizin içerisinde 800 adet de kelebek bulunuyor. İrili ufaklı, değişik renklerde ama hepsi tropikal kelebekler. Tropikal kelebekler oldukları için onların yaşam alanlarını, habitatlarını burada biz yaptık. Onlara uygun bitkiler koyduk, iklim koşullarını onlara göre hazırladık. ve sonunda burada yaşamaya başladılar." dedi.

"Öğrenciler geldiğinde kelebekler hakkında eğitiyoruz"

Ziyaretçilerin kelebek çiftliğine verdikleri tepkilerden bahseden Ünlü, "Kelebek bahçesi dendiğinde önce şaşırıyor duyanlar. Şöyle düşünüyorlar; acaba kelebekler satılıyor mu, üretiliyor mu? Ama değil. Biz bir hayvanat bahçesi gibi düşünün. Buraya gelindiğinde kelebekle ilgili hem bilgiler veriyoruz. Öğrenciler geldiğinde onları eğitiyoruz. Kelebeklerin doğaya katkıları nelerdir? Doğaya zarar verdiğimizde kelebekler nasıl etkilenir? Sonra dolayısıyla biz nasıl etkileniriz? Çocuklara ve yetişkinlere bunları da anlatıyoruz. ve daha sonrasında ziyaretçilerimiz kelebek bahçesini gezerek onların arasında mutlu dakikalar yaşıyorlar, fotoğraf çekebiliyorlar. Kelebekler üstlerine konabiliyor. Onları beslenirken izlemleyebiliyorlar. Hem eğitim var burada hem de hoşça vakit geçirmek. Kelebekler hakkında bilinen yanlış şeyler de var. Bunlardan mesela en çok duyduğumuz ömürlerinin bir gün olduğu. Ama dünyada 200 bin tür kelebek ve güve var. Ortalama alınırsa ömürleri yaklaşık 2 haftayla 6 hafta arasında değişebilir" Şeklinde konuştu.

İngiltere ziyaretinde dikkatini çeken kelebek bahçesini Beykoz'da kurdu
İngiltere ziyaretinde dikkatini çeken kelebek bahçesini Beykoz'da kurdu
İngiltere ziyaretinde dikkatini çeken kelebek bahçesini Beykoz'da kurdu
İngiltere ziyaretinde dikkatini çeken kelebek bahçesini Beykoz'da kurdu

England, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İngiltere ziyaretinde dikkatini çeken kelebek bahçesini Beykoz'da kurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere ziyaretinde dikkatini çeken kelebek bahçesini Beykoz'da kurdu - Son Dakika
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