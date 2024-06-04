Kültür Sanat

İran'a ait 55 eser Erzurum'da iade edildi

ERZURUM - Erzurum Müzesi'nde bir araya getirilen ve İran'a ait olduğu belirlenen 55 eser iki ülke arasındaki "Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Anlaşma" gereğince İranlı yetkililere teslim edildi.

Erzincan ve Erzurum'da daha önce kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonda, aralarında Sasani Dönemine ait bir kılıç, tunç ve demir çağlarına tarihlenen heykelcikler, kase, dağ keçisi ve geyik figürünün de bulunduğu toplam 12 kültür varlığı ele geçirilmişti. Yapılan incelemelerde bunların İran'dan yasadışı yollarla ülkemize gelmiş olabileceği ilgili müzelerin uzmanlarınca ortaya konuldu. Adli süreç sonunda bu eserlerin İran'a iadesi mümkün hale getirildi. Bu eserlere ek olarak; Antalya Müzesi Müdürlüğü'nden 42 adet sikke ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden ulaşan bronz sürahinin de İran kökenli olduğu müze uzmanlarının titiz yaklaşımları sonucunda ortaya kondu ve bu eserlerin de diğerleri gibi iadesi için gerekli girişimler diplomatik yollarla gerçekleştirildi.

İki ülke arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı

UNESCO 1970 Kültür Varlıklarının Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirlere Dair Sözleşme kapsamında Türkiye ve İran arasında imzalanarak yürürlüğe giren kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi konulu mutabakat zaptı bu eserlerin iadesinde önemli bir rol oynadı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İran yetkili makamlarıyla irtibata geçilerek, Bakanlığın söz konusu eserleri kendilerine takdim etmeye hazır olduğu, bu durumun iki ülke arasında kültürel alandaki var olan işbirliğinin ve iletişimin güçlendirilmesi açısından da etkili olacağının düşünüldüğü dile getirildi.

Müzede eserler törenle İranlı yetkililere teslim edildi

İki ülke sınırlarında farklı tarihlerde ele geçirilen ve İran kökenli olduğu değerlendirilen toplam 55 eser İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanan "Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Anlaşma" gereğince Erzurum Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nde İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'nin katılımıyla düzenlenen bir törenle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz tarafından İran Makamlarına teslim edildi. Törene Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve diğer yetkililer de katıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, eserlerin teslim edilmesinin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendireceğini ifade ederken İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'de yaptığı konuşmada eserlerin ülkelerine iadesine emeği olan herkese teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra eserlerin iadesi ile ilgili imzalar atıldı. Erzurum Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nde bulunan eserler gerekli muhafaza ve taşıma şartlarına uygun şekilde İran makamlarına teslim edilecek.