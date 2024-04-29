İranlı turizmciler Akdamar Adası'na hayran kaldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İranlı turizmciler Akdamar Adası'na hayran kaldı

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Van'daki turizm acenteleri tarafından düzenlenen bilgilendirme programı çerçevesinde Van'a gelen İranlı turizmciler, Akdamar Adası'na hayran kaldı. İranlı acente temsilcileri, Van'ın tarihi güzelliklerini ziyaret ederken özellikle Akdamar Adası'na ilk defa geldiklerini ve adanın güzelliğine hayran kaldıklarını belirttiler. İki ülke arasında turizmin daha da gelişmesi için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

29.04.2024 12:04
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İranlı turizmciler Akdamar Adası'na hayran kaldı

VAN – Van'daki turizm acenteleri tarafından düzenlenen bilgilendirme programı çerçevesinde Van'a gelen İranlı turizmciler, Akdamar Adası'na hayran kaldı.

Turizm acenteleri, seçim sürecinde yaşanan olaylardan dolayı tedirginlik yaşayan İranlı acentelere yönelik bilgilendirme programı düzenledi. 3 günlük info çerçevesinde Van'a davet edilen İranlı acente ve tur operatörlerine kentin tarihi güzellikleri tanıtıldı. Van Kalesi, Van Müzesi ve Akdamar Adası başta olmak üzere birçok tarihi yeri ziyaret eden İranlı acente temsilcileri, ayrıca şehir merkezi ve otellerini de gezdi.

İnfo ile ilgili açıklamada bulunan turizmci Ebubekir Zirek, "Özellikle son zamanlarda Van'da yaşanan olumsuz olaylardan dolayı ilimize gelen turist sayısında azalma oldu ve bu pazar payının başka illere yöneldiğini gördük. Bizde bu kapsamda bir hafta arayla ikinci infomuzu yaptık. Bu infoda İran'ın bütün şehirlerinden gelen acenteleri buraya getirip, Van'ın ören yerlerini, otellerini ve Van'ın güzellilerini tekrar anlattık. Burada herhangi bir olayın olmadığını ve turizmin çok güzel geçtiğini göstermek için böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Üç gün boyunca Van'ı gezen İranlı acente yetkilileri ise özellikle ilk defa gördükleri Akdamar Adası'na hayran kaldıklarını belirttiler. Akdamar Adası'nın ismini duyduklarını ancak bu kadar güzel olduğunu bilmediklerini belirten İranlı acente temsilcileri, iki ülke arasında turizmin daha da gelişmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söylediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İranlı turizmciler Akdamar Adası'na hayran kaldı - Son Dakika

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