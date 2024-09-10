İrlandalı Yazarın \'Peygamberin Şarkısı\' Türkçe Olarak Satışa Çıktı

Kültür Sanat

İRLANDALI yazar Paul Lynch'in 2023 Booker Ödülü'ne değer görülen 'anıtsal' romanı 'Peygamberin Şarkısı' Türkçe olarak satışa çıkarıldı.

Totaliter güçlerce iç savaşa sürüklenen bir toplumun kodlarını sorgulayan Peygamberin Şarkısı kitabı, Mert Doğruer'in çevirisiyle Delidolu Yayınları etiketiyle yayımlandı. Edebiyatta hem içeriği hem de estetiği yücelten yapısıyla pek çok eleştirmen tarafından son 10 yılın en etkileyici yapıtlarından biri olarak gösterilen kitap, dört çocuklu bir annenin ailesini güvende tutmak için verdiği büyük mücadeleyi edebi bir anlatıyla buluşturuyor.

2023 Booker Ödülü Jüri Başkanı Esi Edugyan'ın "Duygusal hikaye anlatıcılığının zaferi. Ruhu sarstığı kadar da gerçek" şeklinde övdüğü 'Peygamberin Şarkısı' lirizmin doruklarında gezinen şiirsel bir manifesto olarak tanımlanıyor.

BİR DİRENİŞ DİSTOPYASI

Okurları en karanlık ve hatta klostrofobik düşleriyle yüzleştiren Paul Lynch romanında, özgünlükle yeni bir dünya kuruyor ve sonra onu yok ediyor.

Çevirmeni Mert Doğruer, kendisini bugüne değin en zorlayan eser olarak tanımladığı Peygamberin Şarkısı hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade ediyor:

"Bizim sektörde metinler yayına hazırlanırken üç farklı gözle bakılır: çevirmen gözü, editör gözü, okur gözü. Hazırlayanların da işi hakkıyla yapmak için aslında üçünü de mümkün mertebe düşünerek çalışması gerekir. Peygamberin Şarkısı boğucu bir temayı öyle oturaklı bir üslupla, öyle zorlu bir teknikle işliyor ki, bahsettiğim hassasiyeti göstermek için kendimi en çok zorlamam gereken eser oldu."

KİTABIN HİKAYESİ

Dört çocuk annesi bilim insanı Eilish Stack ailesinin üzerine çökmeye hazırlanan kara bulutlardan habersizdir. Ta ki bir akşam evlerinin kapısı çalınana değin. İki polis memuru Öğretmenler Sendikası'nda yönetici olarak çalışan kocası Larry'yi sorgulamaya gelmiştir. Apar topar gözaltına alınarak sorgulanan eşi bir süre sonra kayıplara karışır. İrlanda hızla çökerken toplumun uçurumdan yuvarlanması kaçınılmazdır. Gelecek karşısında gözleri körleşmiş insanlara hayretler içinde bakakalan Eilish'in çok yakında ailesini bir arada tutabilmek uğruna ne kadar ileri gidebileceğine dair hayati bir karar vermesi gerekecektir.