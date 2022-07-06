İskenderun'da festival coşkusu - Son Dakika
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İskenderun'da festival coşkusu

06.07.2022 02:35

İskenderun'da festival coşkusu Ünlü sanatçı Koray Avcı İskenderun'da binlerce hayranıyla şarkılarını söyledi Türk askerinin Hatay'a İskenderun üzerinden girişinin 84. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İskenderun'da festival coşkusu

Ünlü sanatçı Koray Avcı İskenderun'da binlerce hayranıyla şarkılarını söyledi

HATAY - Türk askerinin Hatay'a İskenderun üzerinden girişinin 84. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İskenderun 5 Temmuz Turizm Kültür ve Sanat festivali kapsamında ünlü sanatçı Koray Avcı sahne aldı. Anıt meydanında on binlerce kişinin katıldığı açık hava konserinde şarkılarını İskenderunlular için seslendiren Avcı, vatandaşlarla birlikte şarkılar söyledi.

Israr ederek Koray Avcı'nın sahnesine çıkan geç çiftten gelen sürpriz evlenme teklifi ise alanda büyük heyecan uyandırdı. Çağrı Dönmez, aşkını ilan ettiği kız arkadaşı Gizem Söyler'e evlenme teklif ederek nişan yüzüğünü Koray Avcı'nın şahitliğinde taktı. Avcı, genç çifte mutluluklar diledikten sonra yaklaşık iki saat kaldığı sahneden alkışlarla ayrıldı.

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Türk askerinin İskenderun'a girişinin 84. yıl dönümü kutlanıyor Türk askerinin İskenderun'a girişinin 84. yıl dönümü kutlanıyor
Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İskenderun'da festival coşkusu - Son Dakika

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