İskilip Kaya Mezarlarında Helenistik Döneme Ait Eros Figürü Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

İskilip Kaya Mezarlarında Helenistik Döneme Ait Eros Figürü Bulundu

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Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan Kaya Mezarlarında Helenistik döneme ait Eros figürü tespit edildi. İskilip Kalesi'nin eteklerinde doğal kaya üzerine inşa edilen kaya mezarlarının tarihi kaynaklarda Paflagonya uygarlığına ait olduğu belirtilirken bölgede altı kaya mezarı bulunuyor.

08.08.2024 13:26
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İskilip Kaya mezarlarında Helenistik döneme ait Eros figürü bulundu

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oktay Gündogdu;

"Helenistik dönemde aşk ve ölümsüzlük meleği anlamına gelen Eros'un ölümsüzlük ve ruhsal yükselme anlamlarıyla kaya mezarlarıyla ilişkileri bulunuyor"

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan Kaya Mezarlarında Helenistik döneme ait Eros figürü tespit edildi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oktay Gündogdu ile Uzman Sanat Tarihçi ve Restoratör Esra Gündogdu tarafından "İskilip'in Tarihçesi ve Kaya Mezarları" üzerine yaptıkları araştırma sonucu ortaya çıkarılan eros figürü Helenistik döneme tarihlendirildi. İskilip Kalesi'nin eteklerinde doğal kaya üzerine inşa edilen kaya mezarlarının tarihi kaynaklarda Paflagonya uygarlığına ait olduğu belirtilirken bölgede altı kaya mezarı bulunuyor.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Oktay Gündogdu, İskilip'in erken döneme ait kayıtları noktasında zorlandıklarını belirterek, bunun en önemli nedenlerinin arşiv belgeleri dışında İskilip adının geçmemesi olduğunu söyledi.

İskilip kalesinin üzerinde bulunan tasvirlerin seyyahlar tarafından dile getirildiğini anlatan Öğretim Üyesi Dr. Gündogdu, "İskilip tarihi içerisinde erken dönemlere tarihlendirilebilecek ve şehrin karakteristik özelliklerini yansıtacak en önemli bulguyu Kaya mezarları oluşturuyor. Kaya mezarları Kastamonu'dan Sinop'a kadar uzanan ve Paflagonya olarak adlandırılan bölgenin eserlerini bizlere vermesi açısından oldukça önemli" dedi.

Kaya mezarlarında bulunan üçgen alınlık üzerinde eros tasviri tespit ettiklerini belirten Gündogdu, "Bugüne kadar açığa çıkartılmamış eros tasvirinin bir benzeri hemen aşağıda yer alan diğer kaya mezarında bulunmaktadır. Karşılaştırdığımızda aynı dönemlerde inşa edilmiş olduğu birbiriyle benzer özellikler gösterdiği anlaşılıyor. Bölgede bulunan altı tane kaya mezarını değerlendirerek bu kaya mezarının tarihlendirmesini Helenistik dönem olarak değerlendirdik" diye konuştu.

Eros'un aşk ve ölümsüzlük meleği anlamına geldiğini anlatan Gündogdu, "Ölümsüzlük ve ruhsal yükselme anlamlarıyla kaya mezarlarıyla ilişkileri var. Erosların, fizyolojik özellikleri birbirinden farklılık gösterir. Buradaki eros figürü, hem diğerleriyle karşılaştırılması hem de biçimsel özellikleri nedeniyle bizlere Helenistik dönem karakterini yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

İskilip Kaya Mezarlarında Helenistik Döneme Ait Eros Figürü Bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İskilip Kaya Mezarlarında Helenistik Döneme Ait Eros Figürü Bulundu - Son Dakika

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