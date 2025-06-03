İspanyol Festivallerde İsrail Protestosu - Son Dakika
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Kültür Sanat

İspanyol Festivallerde İsrail Protestosu

03.06.2025 14:00
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İspanya'da sanatçılar, festival organizasyonlarındaki İsrail bağlantılarını protesto ederek katılım iptali yaptı.

İspanya'da yaz dönemiyle birlikte hızlanan festival döneminde organizasyonda İsrail iştiraki gören sanatçılar, bu ülkeyi protesto etmek için teker teker iptal kararı almaya başladı.

Barselona kentinde 12-14 Haziran'da düzenlenen Sonar müzik festivalinde 28 sanatçı, İsrail'i protesto etmek için buraya katılmayacağını duyurdu.

Sanatçılar, Sonar festivalinin organizatörlerinden birinin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim yerleri inşa etmesiyle bağlantılı yatırım fonlarından KKR şirketi olması dolayısıyla etkinlikten çıkma kararı aldıklarını açıkladı.

Filistin'le dayanışma için müzik festivali programından kendilerini çıkaran sanatçılar arasında Abadir, Akyute&Alice Sparkly Kat, Ancient Pleasure, Animistic Beliefs&Jeisson Drenth, Dj Paca, Dj Sosa RD ve Tiyumii gibi isimler olduğu görüldü.

Diğer yandan Sonar festivali, kendi sitesinden yayımladığı bir bildiride, "Filistin halkına uygulanan soykırımı kesin bir şekilde kınadığını, insan hakları konusunda açık bir pozisyonu olduğunu" vurgulayarak, KKR ile olan finansal ilişkinin, festivalin 2018'de ilk ana yatırımcısı Providence Equity Partners'in Superstruct Entertainment tarafından satın alınmasından sonra ortaya çıktığını ifade etti.

Sonar, İspanya'da sanatçıların İsrail'e tepki gösterdiği tek festival olmazken, Vina Rock, Resurrection Fest, Arenal Sound, Benicassim Uluslararası Festivali gibi diğer kültürel etkinliklerde de KKR ile bağlantılı benzer gerekçelerle çok sayıda sanatçının iptal kararı aldığına yönelik haberler İspanyol basınında yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İspanyol Festivallerde İsrail Protestosu - Son Dakika

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