İsrail'in tonlarca bombayla vurduğu Cibaliye Mülteci Kampı'ndan gelen görüntüler korkunç

İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 100 kişi can verirken, bölgeden gelen görüntüler katliamın boyutunu ortaya koydu.

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI'NA HAVA SALDIRISI

Gazze'de 25 gün dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail, bir kez daha sivilleri hedef aldı. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. Kanlı saldırıda en az 100 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜLER KATLİAMIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Bölgeden gelen fotoğraflar katliamın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde mülteci kampında neredeyse sağlam bina kalmadığı, hepsinin yıkılarak yerle bir olduğu görüldü. Saldırıda hayatını kaybeden çok sayıda kişinin cansız bedenlerinin kefenlerle yan yana dizildiği anlar görüntülerde yer aldı.

"6 TON BOMBAYLA SALDIRDILAR"

Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Bakanlık kampa çok sayıda bomba atıldığını söyledi. Cibaliye Sivil Savunma Direktörü yaptığı açıklamada, "Bu binalarda yüzlerce vatandaş yaşıyor. Cibaliye tamamen yok oldu, her biri 1 ton ağırlığında 6 bombayla saldırdılar. Bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son katliamı" dedi.

İşte bölgeden fotoğraflar: