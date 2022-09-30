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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından desteklenen "Nif Art Kemalpaşa" İzmir'in Genç Sanat Girişimciliğinin Desteklenmesi projesi kapsamında Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu ile Hakan Aysev aynı sahneyi paylaştı.

Kaynak: AA

Hakan Aysev, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi - Son Dakika

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